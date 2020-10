Competitiestop stelt sportbonden voor dilemma’s

Het besluit om de sportbonden een competitiestop op te leggen bezorgt hen hoofdbrekens. Want wie mag er wel of niet sporten? En wat moeten we nu met de Europa Cup duels en de afgelaste wedstrijden?

Het moeilijkste vraagstuk ligt misschien wel op het bord van KNBSB. De Holland Series was maar een paar dagen verwijderd van de ontknoping maar eindigt nu in een grote anticlimax.

NOC*NSF maakt geen uitzonderingen

Het liefst wilde de KNBSB een uitzondering voor de resterende wedstrijden in de Holland Series. Maar op 14 oktober veegde NOC NSF die optie van tafel. De sportkoepel was duidelijk; we leggen alle competities en wedstrijden stil behalve het betaalde voetbal. Een zware tegenvaller voor alle sportbonden.

DBL-voorzitter Ramses Braakman: “We hebben aangetoond dat we professioneel kunnen werken, zonder publiek en zonder coronagevallen. Alle protocollen zijn keurig gevolgd. En dan blijkt dat je minder belangrijk bent dan de eredivisie voetbal.”

Is alles nu duidelijk

Maar of alles nu duidelijk is, blijft maar de vraag. De handbalsters van SEW bijvoorbeeld krijgen een streep door hun competitiewedstrijden. Maar geldt dat ook voor de Europa Cupduels van komend weekend? SEW is een amateurclub maar tegenstander Rocasa Gran Canaria heeft een profstatus.

“Wij gaan er eigenlijk van uit dat de wedstrijden niet doorgaan”, zegt Herman op den Kelder van SEW. “Wij wachten wel de officiële bevestiging af want als wij doorgaan, kan dat een flinke boete opleveren.”

Het wordt stil met een competitiestop

Het zal stil worden op de sportvelden en in de hallen. De hockeyers spelen eind oktober nog wel interlands in de Pro League. Daarvoor mogen de spelers op de topsportlocaties trainen. Maar de KNHB kan zich maar slecht vinden in het besluit om de seniorenhockeyers niet meer te laten trainen.

De bond begrijpt dat het kabinet het aantal reisbewegingen wil beperken. Maar de KNHB zet vraagtekens bij een trainings- en competitiestop en het stilleggen van de hoofdklasse. Het buitenhockey kent maar een beperkt risico op besmetting.

