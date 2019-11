Theo van Seggelen stopt bij voetballersvakbond FIFPro

De FIFpro is al sinds 1965 een vakbond voor, nu al 65.000, profvoetballers. Onder het beleid van o.a. Theo van Seggelen reikt de bond elk jaar de Ballon d’Or uit aan ’s werelds beste voetballer.

De FIFPro houdt zich vooral bezig met de ondersteuning van spelers op het mentale vlak.

Theo van Seggelen vertrekt

Theo van Seggelen heeft aangegeven zijn functie van secretaris-generaal van de FIFPro neer te leggen. De 65-jarige Nederlander draagt deze op 1 januari 2020 over aan de Duitser Jonas Baer-Hoffmann.

Van Seggelen kondigde zijn aftreden aan tegenover de 180 afgevaardigden van de nationale FIFPro bonden. Deze waren in Sydney voor een congres bijeen. Van Seggelen vindt het na bijna dertig jaar als vakbondsleider, tijd om de leiding over te geven.

Het Bosman-arrest

“Je doet deze baan met maar één doel en dat is vechten voor de rechten van voetballers over de hele wereld”, zei Van Seggelen. “Wij zijn er in 25 jaar in geslaagd om een mondiaal netwerk op te bouwen van bonden die met ons samenwerken.”

“We hebben al vele successen gekend waarvan de zaak van Jean-Marc Bosman het grootste was. De uitkomsten van dit arrest gaf voetballers meer dan ooit tevoren, de vrijheid om van club te veranderen.”

Eerste full time secretaris-generaal

Theo van Seggelen was jarenlang ook de voorzitter van de Nederlandse spelersvakbond VVCS. Die functie combineerde hij aanvankelijk met zijn werk voor FIFPro. Maar de FIFPro stelde hem in 2005 aan als eerste full time secretaris-generaal. De bond behartigt tot dusver de belangen van zo’n 65.000 voetballers.

