IFSO federatie voor scheidsrechters en juryleden

Op 8 maart is de International federation for sports officials (IFSO) in het Haagse Vredespaleis opgericht. De IFSO gaat zich inzetten om de aandacht voor scheidsrechters en juryleden wereldwijd te vergroten.

Mede door de steun van de gemeente Den Haag en NOC*NSF is de oprichting van de IFSO deze maand tot stand gekomen.

IFSO is geen sportbond

De IFSO wordt de ontmoetingsplaats voor bestuursorganen in de sport die zich bezighouden met vragen rondom scheidsrechters en juryleden. De federatie is geen sportbond en zal zich niet bemoeien met vraagstukken van individuele leden.

Wereldwijd platform

NOC*NSF directeur Gerard Dielessen: “In Nederland werken de vele sportbonden al langdurig samen aan de ontwikkeling van de arbitrage. Dit werpt zijn vruchten af. NOC*NSF is blij dat dit met de oprichting van deze federatie nu een wereldwijd platform krijgt. Sporten kunnen immers veel van elkaar leren.”

Den Haag en NOC*NSF

Patrick Vajda, de eerste President van IFSO: “Zonder de steun van Den Haag en NOC*NSF zou de oprichting nog niet zijn gerealiseerd. Ik ben beide partijen dan ook dankbaar voor hun inspanningen. Ik ben er bovendien trots op dat het bestuur gaat bestaan uit zes vrouwen en zes mannen.”

Zonder scheidsrechters geen sport

Een van de doelen van de federatie zal zijn om wereldwijd best practices te delen. “Maar wij zullen ook de ontwikkelingen rond technologie en wetgeving gaan volgen en bespreken.”

“De IFSO wil het professionele leven van scheidsrechters en juryleden steunen en verbeteren. Wij moeten de hele wereld veel duidelijker maken dat sport zonder scheidsrechters eigenlijk ondenkbaar is.”

