FIFPRO en VVCS bezorgd over coronabesmettingen

Spelersvakbonden FIFPro en VVCS maken zich zorgen over het aantal coronabesmettingen in de voetballerij. De ‘bubbel’ die alle clubs hebben gecreëerd, blijkt bij lange na niet waterdicht.

In Nederland zijn al vijf competitieduels uitgesteld vanwege coronabesmettingen. “Wij zien de aantallen stijgen en dat is verontrustend”, stelt VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko.

Meer dan 24 uur

“Je kunt voetballers wel testen maar je kan hen niet buiten de maatschappij plaatsen. Hoe je het ook wendt of keert, het systeem is niet waterdicht”, zegt Levchenko. Profvoetballers moeten zich in de aanloop naar elke wedstrijd laten testen. Maar de uitslag van een PCR-test laat meer dan 24 uur op zich wachten. Positieve spelers staan dus vaak nog met ploeggenoten op het veld voordat zij in quarantaine gaan.

Meerdere scenario’s

“Wij hebben heel veel vraagtekens. Wij weten eigenlijk niet eens wat de dag van morgen brengt”, zegt Vincent Gouttebarge. Hij is hoofd medische zaken bij de FIFPro. “Wij werken daarom voor de tweede golf meerdere scenario’s uit.”

De profcompetities nu stilleggen is niet aan de orde. “Maar clubs zouden wedstrijden moeten gaan spelen zonder hun belangrijkste spelers. Dat is een beetje competitievervalsing”, stelt Levchenko.

Aan de ene kant staat de gezondheid van de spelers voorop. En aan de andere kant hebben wij een bedrijfstak overeind te houden. “Voor ons is vooral van belang dat de spelers geen gevaar lopen. Zij mogen aan coronabesmettingen geen blijvend letsel overhouden”, benadrukt Levchenko.

Geen oefeninterlands

Als het aan FIFPro ligt gaan clubs minder vriendschappelijke interlands spelen. “De overheid raadt reizen nu niet voor niets af. Het zou daarom beter zijn om bepaalde interlands niet te spelen”, zegt Gouttebarge.

“Voor de clubs zijn die wedstrijden heel lastig. Zij hebben geïnvesteerd in een eigen bubbel maar voor interlands reizen spelers naar diverse landen. Dat zijn de momenten waarop spelers besmet raken”, aldus Gouttebarge.

