POS manifest voor het eerst gepubliceerd

Het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) heeft voor het eerst een manifest gepubliceerd. Hierin staan de uitgangspunten van deze grote groep aanbieders in de sport.

De POS erkent de maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van sport, gezondheid en bewegen. In het manifest beschrijft het POS in zeven punten waar het voor staat.

1) Het doel van het POS is om meer sporters te bedienen en te laten sporten en bewegen. Hiervoor is een optimaal klimaat van belang voor de deelnemende aanbieders;

2) Het platform vertegenwoordigt 50.000 medewerkers die samen regelmatig vijf miljoen Nederlanders laten sporten. De grootste drijfveer van de ondernemers in het platform is daarom anderen zo vaak mogelijk te laten genieten van hun sport;

3) Het POS levert ook graag een bijdrage binnen het veld tussen samenleving, politiek en de sportbonden. Het platform wil die bijdrage o.a. graag leveren via adviezen en voorstellen aan de Nederlandse Sportraad;

4) Het platform onderschrijft ook de visie van het Nationaal Sportakkoord en draagt graag bij aan de realisatie ervan. Daarom is het POS ook partner bij het sportakkoord, samen met o.a. de VSG, NOC*NSF en VWS;

5) Om de sport te laten groeien brengt het POS organisaties van aanbieders in de sport bij elkaar. Het platform wil graag kennis delen op, voor ondernemers relevante terreinen. Het POS wil hen zo beter in staat te stellen om hun sporters te activeren;

6) Iedere deelnemende POS-organisatie heeft een eigen agenda. Maar de separate belangen van deze organisaties lopen voor een groot deel parallel. Hierin schuilt de kracht en de verbinding van het collectief. Het POS staat daarom ook open voor andere ondernemende breedtesport aanbieders;

7) Het platform is met ruim 4.000 aanbieders, autoriteit op het terrein van breedtesport, beleving en sportorganisatie. Deze aanbieders zijn in zeven brancheorganisaties verenigd;

8) Het POS collectief opereert dus met draagvlak en mandaat namens deze sportaanbieders.

