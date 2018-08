Corruptie uit de FIFA code, kritiek op de organisatie erin

Goed nieuws over de door corruptie geplaagde FIFA want corruptie bestaat namelijk niet meer. Althans, het woord ‘corruptie’ staat niet meer in het ethisch reglement van de wereldvoetbalbond.

Weglaten van de term corruptie is best bijzonder, want pas in 2004 voerde opper graaimeester Blatter de term bij de voetbalbond in. En die stap kostte hem elf jaar later de kop.

Geen prioriteit

Blatter werd op basis van datzelfde reglement de tent uitgetrapt. Want zoals ongeveer iedereen al vermoedde, bleek de Zwitser door en door corrupt te zijn. Zijn landgenoot en opvolger, Gianni Infantino, ligt inmiddels ook al onder vuur. Het bestrijden van corruptie lijkt voor hem totaal geen prioriteit te hebben.

Wijzigingen ethische code

Infantino verving inmiddels onafhankelijke leden van toezichthoudende organen. En onder zijn leiding is er gestemd over de wijzigingen in de ethische code. Die werden vervolgens in juni 2018 in alle stilte doorgevoerd.

Overigens zijn omkoping en verduistering van gelden nog wel verboden, net als matchfixing. Met als pikante kanttekening dat daar nu een verjaringstermijn aan vast zit. Na tien jaar gaan zondaars namelijk vrijuit. Dus als je genoeg mensen maar lang genoeg betaalt om hun mond te houden, dan is er niks aan de hand.

Kritiek mag niet meer

Infantino en zijn maten hebben wel een nieuw vergrijp in de regels opgenomen. Kritiek leveren op de FIFA mag namelijk niet meer. Als je dat als lid van de ‘voetbalgemeenschap’ doet, dan kun je daarvoor gestraft worden wegens laster, met een twee jaar durende schorsing als resultaat. Waar die grens van kritiek precies ligt is overigens niet duidelijk.

Follow @Allesportzaken