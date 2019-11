Brochure sportakkoord ontwikkeld door NOC*NSF

De Nederlandse Basketball Bond (NBB) informeert haar clubs zodra er nieuws is over het Sportakkoord. NOC*NSF heeft nu een brochure ontwikkeld die de bond graag met de verenigingen wil delen.

De brochure ‘Dienstverlening voor sportclubs binnen het sportakkoord’ gaat in op de mogelijkheden om te investeren in de ontwikkeling van een vereniging.

Het doel van het sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het sportakkoord wil sport zo leuk en toegankelijk mogelijk maken. Voor alle Nederlanders, in alle levensfasen. Om dit voor elkaar te krijgen moeten gemeenten dus lokaal en regionaal zo’n akkoord sluiten.

Elke gemeente die meedoet, wijst een sportformateur aan. Die vormt lokaal een alliantie van sportclubs, de gemeente en maatschappelijke organisaties. Deze partijen bepalen samen de ambities voor het lokale sportakkoord in een gemeente. Bovendien krijgt elke gemeente met een sportakkoord een lokale sportadviseur. Deze adviseur staat sportclubs bij de uitvoering van het akkoord.

In de uitvoering van een lokaal sportakkoord investeert een gemeente op meerdere manieren in sport. Dat gebeurt o.m. door het beschikbaar stellen van hulp om clubs sterker te maken. De lokale sportadviseur helpt clubs bij de keuzes die goed zijn voor de clubs. De sportakkoord brochure die NOC*NSF heeft ontwikkeld, is overigens ook te gebruiken door andere clubs dan uitsluitend basketbalverenigingen.

