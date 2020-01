Brexit kan gunstig uitpakken voor Nederlandse voetbal

Na Brexit wordt het voor Nederlandse voetballers misschien moeilijker om bij Engelse clubs te spelen. Zien wij straks dan geen Nederlandse sporters meer in de Engelse competities?

De Premier League komt na de Brexit onder druk te staan als zij geen buitenlandse sterren meer kunnen aantrekken.

Niet zo’n vaart

Volgens Serge Rossmeisl hoeven spelers zoals Wijnaldum en Van Dijk zich geen zorgen te maken. De FBO-directeur zegt dat het op de korte termijn niet zo’n vaart zal lopen. Dat kan anders liggen voor jongere spelers die de stap naar de Engelse competitie willen zetten.

De FBO treed op als belangenbehartiger van de Nederlandse betaald voetbalclubs in de eredivisie en eerste divisie. Een van de taken van de FBO is informatievoorziening over de gevolgen van de Brexit.

Gevolgen van de Brexit

De Brexit is op twee manier van invloed op Nederlandse clubs en voetballers. Er zijn weinig Britten die in Nederland spelen. Op de korte termijn verandert er voor deze spelers maar weinig. De Nederlandse overheid heeft namelijk een overgangstermijn ingesteld van 15 maanden vanaf datum Brexit.

Voor spelers die na de Brexit datum naar Nederland komen, kan deze wel gevolgen hebben. Zij moeten dan voldoen aan de verblijfsvoorwaarden voldoen die ook voor andere niet-EU burgers gelden, zo vertelde Rossmeisl.

Exportland van jeugdspelers

Hoe zit dat met Nederlandse spelers die in de Britse competities willen gaan spelen? “Als het gaat om jeugdspelers zijn wij echt een exportland. Voetballers die vaak nog in de A1 bij Ajax, PSV of Feyenoord spelen, maken een overstap met name naar Engeland.”

Het FIFA-verbod om spelers onder de 18 jaar te transfereren, kan na de Brexit meespelen. Dat verbod geldt niet binnen de EU vanwege het vrije verkeer van personen. “Voor het Nederlandse voetbal kan dat gunstig uitpakken. Engelse clubs kunnen onze jeugdspelers dan tot hun 18de jaar niet meer aantrekken.”

Lobby voor uitzonderingen

De Premier League is druk aan het lobbyen om na de Brexit uitzonderingen mogelijk te maken. De Premier League komt als topcompetitie onder druk te staan als zij geen buitenlandse sterren meer kunnen aantrekken.

Follow @Allesportzaken