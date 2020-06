Blessurepiek verwacht door gebrek aan rust

De internationale spelersvakbond FIFPro maakt zich zorgen over het drukke wedstrijdschema. Volgens de organisatie zal er, nadat competities maanden stillagen, een blessurepiek gaan ontstaan.

“Goed dat het prof voetbal is hervat. Maar we zien dat belanghebbenden geen maatregelen nemen om de gezondheid van de spelers te waarborgen”, zo schreef FIFPro in een verklaring

Blessurepiek

“Voor de coronastop vroeg de wedstrijdkalender al het uiterste van de spelers. Daarin was maar weinig tijd voor fysieke en mentale rust. Nu zien we een blessurepiek optreden omdat spelers zich niet goed meer op een wedstrijd kunnen voorbereiden.”

Op 18 juni beklaagde een speler zich al over het drukke schema. Chris Löwe van Dynamo Dresden zei na zijn zevende wedstrijd in negentien dagen, dat de DFL niets om de spelers geeft.

“Wij betalen uiteindelijk een hoge prijs voor de coronastop in het voetbal. Wij werken ons om de drie dagen volledig uit de naad. En de mensen bij de DFL zitten fijn in hun bureaustoelen ter waarde van 5.000 euro. En zij nemen doodleuk de beslissingen over ons, het is te belachelijk voor woorden”, aldus Löwe.

Twee weken rust

Het lijkt erop dat de situatie in de komende maanden niet zal verbeteren. Want na de nationale competities staan in augustus de eindfase van de Champions League en Europa League op het programma. En vrijwel direct daarna begint het nieuwe seizoen alweer.

FIFPro pleit daarom voor een pauze van tien tot veertien dagen halverwege het seizoen 2020/2021. “Een blessurepiek voorkomen is nu belangrijker dan ooit, mede met het oog op de komende twee tot drie jaar.”

De vakbond ziet ook andere mogelijkheden om de gezondheid van de spelers te waarborgen. In de competities zoals de Bundesliga en Premier League, mogen clubs nu vijf spelers wisselen in plaats van drie. Als het aan FIFPro ligt, blijft die regel ook het volgende seizoen van kracht.

