Primeur: Nevobo Regio Zuid vergadert via webinar

Regio Zuid van de Nevobo kwam voor het eerst via een webinar digitaal bij elkaar. Eigenlijk niets bijzonders, want zakelijk wordt al regelmatig via skype of webinars gepresenteerd en overlegd. Maar de volleybalbond was er nog nooit toe gekomen om het regio-overleg digitaal in te richten.

regioraadslid Ard Kramer Regio Zuid van de Nevobo pakte het idee op. “Geen reistijd meer en na afloop direct weer de sporthal in om training te geven.” Dat is echt veel handiger steltop LinkedIn.

Webinar overleg prima te doen

Kramer leeft als testmanager bij de NS in een digitale wereld. Hij verwonderde zich erover dat de Nevobo geen webinars toepaste voor presentaties en overleg. En de conclusie na deze eerste proef is dat digitaal regio-overleg eigenlijk prima te doen is. Bestuuders kunnen plannen terugkijken en eventueel aanvullende vragen stellen.

Ideeën beschikbaar voor een groter publiek

Maar zij kunnen ook later nog reageren, zodat hun vertegenwoordigers in de bondsraad hiermee verder kunnen. En bondsbestuurders kunnen op hun beurt weer ideeën en gedachten onder de aandacht brengen van een groter publiek. Zij bereiken daarmee primair de volleybalwereld maar worden ook zichtbaar voor anderen.

Win-win

De chat tijdens de presentatie zorgde voor direct contact met professionele ondersteuners en bestuurders van de bond. Niet dat deze mensen onbereikbaar zijn, maar een presentatie i.c.m. chatvragen zorgde direct voor antwoorden. Een ‘win-win’ oplossing voor de Nevobo en waarom eigenlijk niet voor alle sportbonden?

Vatbaar voor navolging

De ervaring met de inzet van een ‘webinar’ voor regio- of bondsoveleg is vatbaar voor landelijke navolging. Kramer: “Over de inzet van een webinar hoef ik onze voorzitter Peter Sprenger niets uit te leggen. Hij ondersteunde de proef met een webinar van harte. En het leverde een mooie eerste stap op naar een meer digitale dienstverlening van de NeVobo.

