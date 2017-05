Moet de KNSB opnieuw gaan saneren en bezuinigen?

In de aanloop naar de vergadering van de ledenraad op 20 mei loopt de spanning in de schaatswereld weer op. De KNSB lijkt opnieuw flink te moeten saneren om de financiële problemen op te lossen. Dit blijkt uit een uitgelekt rapport van de zogenoemde expertgroep.

Eén van de onderdelen van het plan ‘Een gezonde schaatstoekomst’, is een éénmalige solidariteitsbijdrage van 400.000 euro van de schaatsers en sponsorteams.

Verbaasd en verbolgen

Tim Senden van Team LottoNL-Jumbo: “Wij zijn daar verbaasd en verbolgen over. De inkt van de vorige deal is maar net droog. Wij hebben in 2016 toch echt een afspraak voor twee seizoenen ondertekend. Die afspraken hebben wij natuurlijk niet voor niets gemaakt. Daar houden wij ons aan en dat verwachten wij dus ook van de KNSB.”

Financieel offer

Om de begroting weer op orde te krijgen nam de KNSB in 2016 al afscheid van 30% van het personeel. En ook toen werd van de schaatsers en de merkenteams een financieel offer gevraagd. Een overeenkomst liet destijds bijna te lang op zich wachten. De bond kon eind oktober via een akkoord nog net op tijd een rijdersstaking afwenden.

Solidariteitsbijdrage clubs en schaatsers

Volgens de expertgroep, met daarin Bert Jonker namens de merkenteams en Cees Juffermans namens de schaatsers, heeft de KNSB zonder ingrijpen geen toekomst meer. Uiterlijk aan het einde van het seizoen 2017/2018 moet de bond nog eens ruim 1 miljoen euro minder kosten hebben gemaakt. Daaraan zullen de clubs en de schaatsers maximaal 50.000 euro moeten bijdragen.

Geld van sponsors en gala-avonden

Maar van de merkenteams en de topschaatsers wordt komend seizoen een enorme bijdrage van maar liefst 4 ton gevraagd. Dat zou o.m. moeten via het schrappen van een openstaande rekening van 1,5 ton van de schaatsers. Ook zou er geld kunnen worden opgehoest via bijdragen van de sponsors, gala-avonden of andere evenementen. “De andere teams houden zich nu nog op de vlakte maar wij niet”, stelt Senden namens LottoNL-Jumbo. “Wij pikken dit niet.”

