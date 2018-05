Omgang met tegenslagen tijdens talentontwikkeling

Veel medaillewinnaars kenden tijdens hun carrière grote tegenslagen. Maar het lijkt erop dat het niet de tegenslagen zijn die het verschil maken maar hoe de sporters daar mee omgaan.

Ook topsporters krijgen in hun leven met tegenslagen te maken. Die zijn soms ingrijpend en soms minder ernstig. Er overlijdt een dierbare, je valt buiten een selectie of raakt geblesseerd.

Is tegenslag noodzakelijk?

Sommige onderzoekers beweren dat tegenslag noodzakelijk is om de absolute top te halen. Zij kwamen tot deze conclusie nadat zij winnaars van gouden medailles vroegen wat er aan heeft bijgedragen dat zij de beste zijn geworden.

De sporters gaven aan dat tegenslagen hen zo gevormd hebben, dat zij daardoor de top hebben kunnen bereiken. Maar het bleken niet om de tegenslag zelf te gaan, maar om de manier waarop een sporter hiermee omgaat.

Verwerking van gebeurtenissen

Die conclusie lijkt echter te kort door de bocht, want sporters die de absolute top niet halen krijgen ook te maken met tegenslagen. Dus als tegenslagen niet het verschil maken, wat dan wel? Het onderscheid lijkt hem te zitten in hoe een sporter met deze tegenslagen omgaat.

Het is belangrijk om te weten dat tegenslagen een topsporter vaak wél de das omdoen. Het is niet iedereen gegeven een heftige gebeurtenis zo te verwerken dat het uiteindelijk kan bijdragen aan een betere prestatie.

Eigenschappen die belangrijk zijn om een positieve draai aan tegenslag te geven zijn o.a. discipline, doorzettingsvermogen, wilskracht en het vermogen om succes op de lange termijn te zien.

Weerbaarheid is te trainen

Deze eigenschappen zijn in zekere mate te trainen. Zo kan een trainer uitdagingen bedenken die het doorzettingsvermogen en de wilskracht prikkelen. Een voorbeeld hiervan is een keer laten meetrainen met een oudere selectie of sporters af en toe onverwacht een extra training laten doen.

Ook bespreken hoe om te gaan met onverwachte gebeurtenissen is essentieel. Door evaluatiemomenten in te lassen met de staf en de sporter, kan worden bijgestuurd. Hierdoor zal een sporter in de toekomst beter kunnen omgaan met tegenslag.

