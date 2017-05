Structureel sporten door Nederlanders neemt toe

In 2013 sportten 8,7 miljoen Nederlanders van 5 t/m 80 jaar oud minstens vier keer per maand. In de eerste vier maanden van 2017 blijkt dat bijna 10 miljoen Nederlanders structureel sporten. Dat is een toename van meer de 15%. De NOC*NSF Sportdeelname Index bereikte met 214 punten in april opnieuw een recordhoogte.

In 2016 sportten ruim 9,3 miljoen Nederlanders per maand vier keer of vaker. In april 2017 is dat aantal gegroeid naar 10,3 miljoen Nederlanders van 5 tot 80 jaar oud.

Echt structureel

Richard Kaper bij NOC*NSF: “Tussen 2013 en 2016 werd de groei met name veroorzaakt door mensen met een hoge opleiding. Die toonden in die periode een actieve leefstijl. Maar de extra groei in 2017 laat zien dat nu ook Nederlanders met lagere inkomens meer zijn gaan sporten. Nederlanders gaan dus steeds meer structureel sporten en bewegen.”

Succesvolle open clubs

Het aantal lidmaatschappen bij sportverenigingen blijft stabiel maar er is sprake van een tweedeling. Er zijn sportclubs die sterk profiteren van de populariteit van bepaalde sporten. Een andere groep clubs heeft echter juist last van teruglopende aantallen leden.

“Het zijn vaak de zogenaamde ‘open clubs‘ die groeien en inspelen op de vraag die leeft bij de achterban en de buurt. Ze bieden vaak meerdere sportactiviteiten aan, voor zowel leden als ongebonden sporters. Een kantine van een voetbalclub is bijvoorbeeld het startpunt van loopgroepen”, aldus Kaper.

Fitness is het populairst

Sporten zoals fitness, wandelen en hardlopen zijn op dit moment de populairste sporten. Met name het aantal wandelaars is ten opzichte van 2016 fors toegenomen.

Sportdeelname in april

De Sportdeelname Index komt in april 2017 dus op 214 punten uit. Gemiddeld hebben sporters in die maand ruim 9 keer gesport. Met name mensen van 45 t/m 80 jaar oud zijn de afgelopen maanden meer gaan sporten. De sportdeelname onder jongeren in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar oud blijkt in april juist licht te zijn gedaald naar 2,2 miljoen.

Follow @Allesportzaken