Vluchtelingen maken kennis met sport in Nederland

Om (voormalige) vluchtelingen en nieuwkomers bekend te maken met het Nederland als sportland hebben Vluchtelingenwerk Nederland, de gemeente Amsterdam en NOC*NSF zes korte video’s gemaakt.

locaties van het COA Verspreid over 20in Nederland zijn al ruim 60 sportclubs actief met het ontwikkelen van een sportaanbod voor vluchtelingen.

Clubs kunnen vluchtelingen helpen

De video’s worden onder andere vertoond in de COA’s en in nieuwe opvangplaatsen. De filmpjes zijn ook nuttig voor aanbieders die via sport iets willen doen om vluchtelingen te helpen. De video’s zijn door sportclubs en gemeenten vrij te gebruiken en op de website van de club te zetten.

Stress, angst en in onzekerheid

Veel vluchtelingen uit probleem gebieden hebben trauma’s opgelopen. Zij hebben vaak hun huis en haard moeten achterlaten om naar Europa te vluchten. Velen van hen leven elke dag met stress, angst en in onzekerheid. Sporten en bewegen helpt hen om problemen even te vergeten, om anderen te ontmoeten en te werken aan hun gezondheid.

Sport voor de verwerking

NOC*NSF heeft van het IOC geld gekregen om vluchtelingen te laten sporten. Samen met het COA, Right to Play en het Kenniscentrum Sport, stimuleert de bondskoepel clubs om activiteiten voor vluchtelingen te organiseren. Sommige clubs zijn daar al mee bezig.

Een van de ondertitelde video’s gaat over Miranda en Berhane die samen bij av Phanos sporten en inmiddels dikke vriendinnen zijn geworden. Maar is ook een verhaal over het meisje Zohor uit Syrië, die nu karate les geeft. Ze vertelt hoe sport haar helpt bij het verwerken van haar ervaringen.

Al 60 clubs actief

Sport laat vluchtelingen even hun problemen vergeten en laat hen kennismaken met de bewoners en de cultuur. In de vertaalde filmpjes vertellen nieuwkomers wat sporten voor hen betekent. Maar ook hoe het hen helpt om weer een nieuw bestaan op te bouwen. Verspreid over 20 COA-locaties bieden al ruim 60 sportclubs een sportaanbod aan voor deze nieuwe Nederlanders.

