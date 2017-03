NOC*NSF noteert record sportdeelname in januari 2017

De NOC*NSF Sportdeelname index kwam in januari 2017 uit op 168. Dat is een record sportdeelname voor de maand januari. Ook jongeren tot 18 jaar hebben in de eerste maand van dit jaar nog nooit zo vaak gesport. De Sportdeelname index tot 18 jaar is op 156 uitgekomen.

Circa 63% van de Nederlanders sportte in januari minstens 4 keer. Dat zijn circa 9,7 miljoen mensen. Ten opzichte van januari 2016 wandelden in januari 2017 circa 260.000 Nederlanders meer.

Hardlopen en tennis stijgen

Andere grote stijgers waren de afgelopen maand het hardlopen/joggen (+ 190.000 deelnemers) en tennis (+143.000 deelnemers). De opvallende stijging in sportdeelname kan mogelijk worden verklaard door de goede voornemens van veel Nederlanders om gezonder te gaan leven en meer te gaan sporten en bewegen.

Goed voornemen in de praktijk

Bijna de helft (47%) van de Nederlanders tussen de 5 en 80 jaar oud, had het goede voornemen om in 2017 (meer) te gaan sporten. Een groot aantal Nederlanders lijkt dit voornemen daadwerkelijk in actie te hebben omgezet.

Record sportdeelname door jongeren tot 18 jaar

De sportdeelname-index bij jongeren tot 18 jaar kwam in januari uit op 156. Circa 80% van de jongeren, zo’n 2,2 miljoen jongeren, sportte in deze maand vier keer of vaker. Ook dat aantal is een record sportdeelname voor de maand januari.

Volg @Allesportzaken ook op twitter!