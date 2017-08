NOC*NSF: geen plannen met Olympische Spelen 2032

Mochten de Olympische Spelen ooit weer naar Nederland komen dan zal dat, zoals het er nu voorstaat, niet vóór 2036 zijn. Dat heeft het NOC*NSF aan de NOS laten weten.

De sportkoepel is, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet bezig met het voorbereiden van een bid voor de Spelen van 2032.

Geen interesse

“Uiteraard hopen wij als NOC*NSF dat de Olympische Spelen ooit weer naar Nederland komen”, zegt woordvoerder Geert Slot. “Maar de huidige regering is er sinds 2012 heel erg duidelijk over geweest. Nederland heeft geen interesse voor de organisatie.”

Camiel Eurlings

Tijdens de laatste IOC-vergadering wekte het IOC-lid Camiel Eurlings nog de indruk dat Nederland hiervoor open zou staan. Dat zou dan na 2028 zijn omdat de Spelen van 2024 en 2028 al zijn vergeven aan respectievelijk Parijs en Los Angeles.

Plannen voor een bid?

BNR bracht eind vorige maand naar buiten dat Nederland plannen zou hebben om een bid voor te bereiden. “Maar daar is NOC*NSF niet bij betrokken”, stelt Slot. “Wij merken wel dat oud-sporters en ook mensen in het bedrijfsleven enthousiast zijn. Maar dat was in de jaren 2000 t/m 2006 ook zo, toen we begonnen met het Olympische plan 2028.”

Deur op een kier

“Daar is echter door het huidige kabinet tijdens de formatie in 2012 de stekker uit getrokken. De deur staat in Den Haag nu wellicht weer op een kier. D66 pleit in haar verkiezingsprogramma voor een terugkeer van dit Olympische plan en die partij zit nu aan de onderhandelingstafel, dus wie weet.”

Hervorming IOC

Het IOC heeft een aantal hervormingen in onderzoek en dat was ook de boodschap van Eurlings in juli jl. “Er zijn heel wat landen al voor de eindstreep afgehaakt dus wij moeten de komende jaren hervormen. Het kan niet zo zijn dat het organiseren van de Olympische Spelen alleen voor grote landen haalbaar is. Dat moet ook voor kleinere landen mogelijk blijven.”

