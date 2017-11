NOC*NSF blij met regeer-, preventie en sportakkoord

De ALV van NOC*NSF heeft op 20 november ingestemd met het jaarplan en de begroting voor 2018. Het jaar 2017 kan naar verwachting worden afgesloten met een plus van ruim 400.000 euro.

André Bolhuis NOC*NSF voorzitterheeft zich kandidaat gesteld voor het vice-voorzitterschap van het EOC.

Regeerakkoord

Algemeen directeur Gerard Dielessen was blij met het nieuwe regeerakkoord voor de sport. “20 miljoen extra voor de sport in 2018 en vanaf 2019 een structurele bijdrage van 25 miljoen euro. Dat is een enorm succes. Er komt 10 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de sportbonden en het verenigingsleven.”

Preventieakkoord en Sportakkoord

“Bovendien wordt 10 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het versterken van topsport programma’s. Ook wordt er 5 miljoen geïnvesteerd in het organiseren van topsportevenementen. En ook het Preventieakkoord en het Sportakkoord bieden kansen om investeringen in sport en bewegen te vergroten.”

Bereikbaar en betaalbaar

“Minister Bruins stelde dat wij maatschappelijke doelen alleen bereiken als de mensen plezier hebben in sport. Bovendien moet sport voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. De leden van de Tweede Kamer leken het sportbeleid in grote lijnen te steunen”, zo stelde Dielessen.

Commissie de Vries

Dielessen gaf aan dat de commissie De Vries, die onderzoek doet naar intimidatie en seksueel misbruik in de sport, in december met een rapport komt. “NOC*NSF zal dit rapport openbaar maken en met de sportbonden en andere partijen gaan bespreken.”

Skateboardfederatie SFN

De ALV ging ook akkoord met de toetreding van de Skateboard Federatie Nederland als aspirant-lid van NOC*NSF. Voorzitter Bram Waterman kreeg van Bolhuis bloemen voor de gelegenheid. “Natuurlijk zullen wij een beetje aan jullie moeten wennen en jullie aan ons, maar jullie zijn van harte welkom”, stelde Bolhuis.

PyeongChang 2018

Chef de mission Jeroen Bijl blikte vooruit naar de Olympische Spelen van PyeongChang van 2018. “Organisatorisch ziet het er in Zuid-Korea al heel behoorlijk uit. Zodra wij precies weten met wie wij gaan, kunnen wij onze medaillekansen inschatten”, stelde Bijl.

Al acht sporters gekwalificeerd

Chef de mission van de paralympiërs, Esther Vergeer, verheugde zich over het aantal gekwalificeerde sporters. “Er hebben zich nu al acht sporters gekwalificeerd in snowboarden en alpineskiën. “Ik ga geen voorspelling doen over het aantal te behalen medailles maar de kansen zijn er zeker”, aldus Vergeer.

Follow @Allesportzaken