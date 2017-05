Rotterdam gaststad Nationale Sportweek 2017

Rotterdam is gaststad van de Nationale Sportweek 2017 van 9 t/m 17 september. In deze week zullen daarom overal in het land sportactiviteiten worden georganiseerd. Het doel van de week is om alle Nederlanders te laten ervaren hoe leuk sport en bewegen is.

NOC*NSF De Nationale Sportweek 2017 is een initiatief van. Leden van sportclubs worden uitgedaagd iemand mee te nemen naar zijn of haar club om kennis te maken met hun sport.

Maatschappelijke thema’s

Tijdens de Nationale Sportweek 2017 zal door de gemeenten en sportclubs die deelnemen, aandacht worden besteed aan maatschappelijke onderwerpen waar sport een bijdrage aan kan leveren, thema’s zoals:

op 9 september: Vrijwilligers;

op 11 september: Sportiviteit en respect;

en op 13 september: Onderwijs en schoolsport.

op 15 september: Sport voor mensen met een beperking en

op 17 september: Sport en bewegen

Erik Lenselink bij NOC*NSF: “Wij werken op het gebied van sportstimulering al jaren samen met Rotterdam. En tijdens de Nationale Sportweek 2017 vindt in Rotterdam ook het WK Triathlon plaats. Mooie evenementen dus, om volop van sport te genieten.”

Sport beweegt Rotterdam

Sportwethouder Adriaan Visser: “Voor veel Rotterdammers is sporten een onderdeel van hun dagelijkse leven. Het is goed voor de gezondheid. Maar eigenlijk is sport veel meer dan dat, want het maakt de stad vitaler en levendiger. Wij zijn er trots op dat wij gaststad mogen zijn van de komende Nationale Sportweek.”

Rotterdam wil verleiden

Een belangrijk doel van Rotterdam is om inwoners te verleiden om nog meer te gaan bewegen. Rotterdam erkend de kracht van sportevenementen en gebruikt deze via activiteiten voor een breed publiek. In de aanloop naar het WK Triathlon bijvoorbeeld, via ‘side events’ rond hardlopen, fietsen en zwemmen. Maar tijdens de Nationale Sportweek 2017 krijgen ook nieuwe sporten de aandacht.

Europese week van de Sport

De Nationale Sportweek 2017 is de Nederlandse versie van de Europese Week van de Sport. En ook deze week heeft als doel om sporten en beweging te bevorderen. De Nationale Sportweek 2018 zal van 15 t/m 23 september worden gehouden. Maar waar in Nederland dat zal zijn, is nog niet bekend.

