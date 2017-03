Nationaal sportakkoord voor een gezondere leefstijl

Een groot aantal organisaties en NOC*NSF roepen de politiek op om een Nationaal Sportakkoord op te stellen. Zij zien graag meer sport en een gezonde leefstijl in het regeerakkoord terug. Nederlandse sporthelden overhandigden een aantal manifesten aan (kandidaat) kamerleden van politieke partijen om deze wens te benadrukken.

In de manifesten geven de organisaties en NOC*NSF aan welke thema’s meer aandacht moeten krijgen. Tevens worden er suggesties gedaan om mensen aan te zetten om gezonder te gaan leven.

Nationaal sportakkoord

NOC*NSF directeur Gerard Dielessen: “De waarde van sport worden erkend door zeer veel maatschappelijke organisaties. Wij nodigen het nieuwe kabinet daarom nadrukkelijk uit om via een Nationaal Sportakkoord samen te werken aan een gezondere samenleving.”

Een gezonde leefstijl

Inactiviteit kost ons land ieder jaar 1,3 miljard euro en de gevolgen van overgewicht nog eens 1,6 miljard euro. Die kosten moeten wij te lijf gaan via een Nationaal sportakkoord. Wij moeten nog meer een actieve leefstijl bevorderen en nog meer aandacht besteden aan preventieve maatregelen. Dat kan als zorgpartijen, buurtsportcoaches en sportprofessionals daarvoor gaan samenwerken.

Integrale kindcentra

Kinderen moeten op en na school altijd kunnen sporten. Dat moet een onderdeel worden van de integrale kindcentra. Een goede samenwerking begint met een sport- en beweegplan per school. Tevens verdient een investering in nauwe samenwerking tussen scholen, sportclubs en de kinderopvang zonder meer aanbeveling.

Sporten in de natuur

Sporten in de natuur wordt steeds populairder terwijl de kwaliteit van de natuur en biodiversiteit onder druk staan. Daarom moet via een Nationaal Sportakkoord meer worden geinvesteerd in natuurgebieden en de ontsluiting van (natuur)gebieden voor sport en recreatie.

CJP Sportkaart

Ons land gebruikt al jaren de CJP Cultuurkaart. Op het succes van deze kaart kan worden voort geborduurd door een CJP Sportkaart te introduceren. Daarmee kunnen scholen bijvoorbeeld met korting sportactiviteiten inkopen. Maar jongeren kunnen ook met korting de sport beoefenen die ze leuk vinden en zo hun talenten ontdekken.

