Jaarcijfers NOC*NSF over 2016 weer flink positief

NOC*NSF presenteerde op 15 mei positieve jaarcijfers over 2016 tijdens de algemene vergadering. Er was uitgegaan van een negatief resultaat van 6 miljoen. Door extra bijdragen vanuit de Nederlandse Loterij, stopte de teller bij bijna 16 miljoen euro in de plus.

fusie Vanwege detussen Lotto en Staatsloterij ontving de organisatie éénmalig circa 5,5 miljoen euro. En eerder dan in vorige jaren kwamen in 2016 meevallers t.w.v. zo’n 13 miljoen euro binnen.

Reserves aanvullen

Ruim 12 miljoen euro zal nu aan de reserves worden toegevoegd en een deel worden besteed aan Team NL. Ook wordt geld vrij gemaakt voor de ‘Commissie de Vries‘ die de seksuele intimidatie en misbruik in de sport onderzoekt. Dit onderzoek moet inzicht geven in de aard en omvang van dit probleem.

Ervaringen delen

Waar nodig zullen nieuwe oplossingen moeten worden bedacht. Hiervoor zal moeten worden samengewerkt met organisaties die zich professioneel met dit probleem bezighouden. “Ook is een effectievere communicatie van belang om de ervaringen met elkaar te delen”, zo stelde voorzitter De Vries. Hij wil het onderzoek in december 2016 hebben afgerond en dan ook zijn rapport opleveren.

Bestedingsplan 2018

Gerard Dielessen van NOC*NSF lanceerde het Bestedingsplan 2018. De vergadering ging hiermee akkoord. Met een aantal sportbonden zijn thema’s in kaart gebracht zodat op een andere manier het beschikbare geld kan worden verdeeld.

Klinkende Munt

Voorzitter van de werkgroep Externe Financiering, Jack de Vries, overhandigde aan André Bolhuis het rapport ‘Klinkende munt’. De Vries onderzocht hoe de bijdrage aan sport uit publieke middelen vergroot kan worden. Met name uit de inzet van nieuwe geldstromen zoals geefgelden, Europese subsidies maar ook innovatiegelden.

NL Sportconventie

In het kader van de transitie van de sport werden professionals uit de Nederlandse sportwereld uitgedaagd om op een andere manier naar de toekomst van de sport te kijken. Deze algemene vergadering was het sluitstuk van de eerste conventie die met ruim 500 bezoekers al direct een succesvolle lancering kende.

