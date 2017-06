NOC*NSF helpt gemeenten met investeren en meedoen

In de Nederland zorgen meer dan 1 miljoen vrijwilligers ervoor dat 10 miljoen landgenoten hun tijd in sport investeren en meedoen. Deze groep vrijwilligers realiseert zich maar zelden hoe belangrijk zij voor onze samenleving is.

Gemeenteraadsleden spannen zich dagelijks in om het leven in steden en dorpen prettig te houden. NOC*NSF realiseert zich goed hoe belangrijk hun werk is voor de samenleving.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het is nu nog niet zo zichtbaar maar binnenkort is het bijna overal in het land politiek spitsuur. Want de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 komen al aardig op stoom. En iedere partij is zeker al bezig met het schrijven van het nieuwe verkiezingsprogramma.

Investeren en meedoen

En in elk programma zal een sportvisie en de invulling daarvan voor de gemeente worden beschreven. Daarom helpt NOC*NSF raadsleden graag om de plannen met de sport via ‘Investeren en meedoen’, evenwichtig in het verkiezingsprogramma te krijgen.

Hulpmiddel voor raadsleden

Investeren en meedoen is een hulpmiddel om de sportparagraaf in het verkiezingsprogramma te schrijven. NOC*NSF helpt raadsleden met de antwoorden op vragen zoals:

» op welke manier kun je als gemeente het beste investeren in sport;

» hoe kan de gemeente een gezonde leefomgeving via sport het beste bevorderen;

» op welke manier kan een gemeente het beste een leeromgeving rond sport (en cultuur) opbouwen;

» hoe kan de gemeente bijdragen aan de versterking van het verenigingskader;

» op welke manier kan de gemeente de rol van sportevenementen het beste benutten;

» hoe kan de gemeente sportnetwerken het beste met andere netwerken verbinden.

Sport biedt gemeenten mogelijkheden

Het is een hele opgave om een goed partijprogramma te schrijven. NOC*NSF helpt daarom graag een handje. Want sport is leuk, nodig en biedt iedere gemeente mogelijkheden. Sport zorgt bovendien voor meer respect, maakt buurten veiliger, zorgt voor betere schoolprestaties en gaat overgewicht tegen.

