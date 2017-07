Sparen voor gratis proefsporten met de AH Sportactie

NOC*NSF en Albert Heijn willen samen een actievere levensstijl toegankelijk maken voor alle Nederlanders. Daarvoor moet de drempel tot sport, beweging en sportclubs worden verlaagd. Om dit doel te bereiken organiseren zij samen de AH Sportactie.

De AH Sportactie is een landelijke spaaractie waarbij klanten van Albert Heijn bij iedere 10 euro aan boodschappen een AH Sportzegel ontvangen. Bij 10 zegels is een spaarkaart vol.

Elke volle spaarkaart geeft recht op vijf keer gratis sporten en kennismaking met sportclubs in de buurt.

Utrechtse pilot

Deze AH Sportactie 2017 is het vervolg op de succesvolle ‘AH Proefsportweken‘. Deze werden in 2016 in de regio Utrecht gehouden. Van de deelnemers aan deze pilot is 70% (!) lid geworden van een sportclub. En 1 op de 5 deelnemers is structureel meer gaan sporten dan daarvoor.

Veel mensen stoppen

Richard Kaper, hoofd sportparticipatie van NOC*NSF: “61% van de Nederlanders sport wekelijks maar we zien tegelijk dat veel mensen stoppen met sporten. Vaak doen zij dat omdat zij een sport niet meer leuk vinden of ervoor kiezen om hun tijd ergens anders aan te besteden.”

Sport opnieuw ontdekken

“Maar een groot deel van hen wil toch wel graag weer gaan sporten. Met de hulp van Albert Heijn en duizenden clubs kunnen zij opnieuw ontdekken welke sport nu bij hen past. NOC*NSF is erg blij met deze samenwerking”, aldus Kaper.

Kennis maken

Wouter Kolk, CEO bij Albert Heijn: “Een actieve, gezonde levensstijl moet voor iedereen toegankelijk zijn. De pilot wees uit dat veel van onze klanten graag laagdrempelig kennis willen maken met sport. Dat wil Albert Heijn via deze AH Sportactie mogelijk maken.

Sparen voor sporten

Albert Heijn klanten kunnen van 4 t/m 24 september in alle AH-winkels sparen voor vijf keer gratis sporten per volle spaarkaart. Daarna kunnen de volle spaarkaarten nog een week bij de kassa’s van Albert Heijn worden ingeleverd. Sporten bij de deelnemende clubs kan al vanaf de start op 4 september t/m 3 december.

Follow @Allesportzaken