Eindrapportage van NOC*NSF over Rio 2016 verschenen

De omstandigheden in Rio de Janeiro waren voor TeamNL complex. Zij waren een soort stresstest voor het IOC, voor het lokale organisatiecomité en voor NOC*NSF. In de eindrapportage Rio 2016 die vandaag is gepubliceerd, concludeert NOC*NSF dat de uitzending naar Rio desondanks geslaagd was.

TeamNL heeft het zowel Paralympisch als Olympisch, met het behalen van 19 en 62 medailles, heel goed gedaan. Met een elfde en zevende plek op de medailleranglijsten is de top 10 positie nu in zicht.

Naar de top 10

In de eindrapportage staan aanbevelingen voor de volgende stap naar de top 10. Gerard Dielessen van NOC*NSF: “Tijdens deze twee hoogtepunten in de sport wordt steeds opnieuw duidelijk waar Nederland in de internationale sportwereld staat. Het is mooi dat wij in de ranglijsten weer een stap dichter bij onze top 10 ambitie zijn gekomen.”

Prestaties van TeamNL

De Olympische en Paralympische Spelen trekken veel aandacht. Zij stimuleren de actieve betrokkenheid van het publiek, de media, de sponsors en maatschappelijke partners bij de de sport. Uit de eindrapportage blijkt ook dat de prestaties van TeamNL zeer worden gewaardeerd.

In vergelijking met de situatie vóór Rio, is de bekendheid van TeamNL nu een stuk groter. En dat geldt zeker ook voor de fan-beleving. Want ook deze is door een combinatie van de app, het Twitteraccount en de website van Team NL heel fors gegroeid.

Eindrapportage biedt aanbevelingen

De omstandigheden in Rio waren niet in alle gevallen optimaal. Dat gold ook voor de omstandigheden ter plaatse, voorafgaand aan de Spelen. Rio 2016 leek bij vlagen meer op een soort stresstest. Voor NOC*NSF bood de uitzending naar Rio daarom ook een goede kans om de eigen operatie grondig te bekijken.

In het rapport staan voor NOC*NSF een aantal belangrijke aanbevelingen. En zoals van een professionele organisatie mag worden verwacht, worden deze ter harte genomen bij de sportieve doorontwikkeling.

