Marius van Zeijts nieuwe voorzitter van de KNZB

Marius van Zeijts is op 22 april benoemd tot voorzitter van de KNZB. Hij volgt Erik van Heijningen op die afscheid nam van het bestuur van de zwembond. Van Zeijts werd gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KNZB in Nieuwegein.​

Van Zeijts werd tijdens deze ALV met een ruime meerderheid tot voorzitter gekozen. Mede kandidaat Michel Bezuijen had zich al tijdens de vergadering als kandidaat-voorzitter teruggetrokken.

Generaal bij de Koninklijke Landmacht

Scheidend voorzitter Erik van Heijningen nam na 16 jaar afscheid van het KNZB-bestuur. Hij werd tijdens de ALV benoemd tot erevoorzitter van de bond. De nieuwe voorzitter is een voormalig generaal bij de Koninklijke Landmacht en vervulde een groot aantal functies in binnen- en buitenland. Momenteel is hij nog directeur bij een bedrijf van de NAVO in het Franse Aix-en-Provence. Binnenkort draagt hij deze functie echter over en beëindigt hij zijn carrière bij Defensie.

Bestuurlijke ervaring

Van Zeijts vervulde al sinds 1978 vele bestuursfuncties binnen de zwemsport. Zo was hij tussen 1997 en 2004 o.m. bestuurslid en voorzitter van AZ&PC in Amersfoort. En van 2004 t/m 2013 was hij commissaris van SRO in Amersfoort. SRO beheert zwembaden, sportparken en onroerend goed en is ook actief op het gebied van sportontwikkeling. Van Zeijts was vroeger wedstrijdzwemmer maar speelde ook waterpolo.

Kennismaken en zwemclubs bezoeken

Van Zeijts: “Ik zal mij nu met hart en ziel gaan inzetten voor dit voorzitterschap en voel mij gesteund door het vertrouwen dat de ledenvergadering in mij heeft uitgesproken. Ik zal allereerst gaan kennismaken met de mensen in de KNZB organisatie. En zodra ik daarvoor de tijd heb, ga ik in korte tijd ook zo veel mogelijk zwemclubs langs om mij voor te stellen.”

