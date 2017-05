Zwembond KNZB vindt juridisch onderdak bij DAS

De zwembond KNZB en juridisch dienstverlener DAS ondertekenden op 24 mei jl. een samenwerkingsovereenkomst. Zwemclubs die bij de bond zijn aangesloten, kunnen nu onbeperkt juridisch advies vragen bij de Juridische Adviesdesk voor de Sport van DAS. De KNZB sluit zich daarmee als 17de sportbond bij DAS aan.

Zwemclubs komen regelmatig in aanraking met juridische kwesties. Het probleem is dat zij daarvoor niet altijd de juiste kennis in huis hebben. Dat is nu voor hen opgelost.

Onbeperkt recht op advies

De KNZB en haar aangesloten verenigingen hebben onbeperkt recht op advies over juridische vragen over huur- of sponsorcontracten, of een geschil met de gemeente, trainer of spelers. De clubs krijgen daarnaast toegang tot de juridische kennisbank van DAS en worden op de hoogte gehouden van alle relevante juridische ontwikkelingen.

Adviesdesk voor de sport

Met deze hulp van DAS ondersteunt de KNZB haar verenigingen bij onderwerpen die van belang zijn voor hun bedrijfsvoering. De Juridische Adviesdesk voor de Sport is een onderdeel van het platform DAS voor de Sport.

Altijd de juiste kennis

KNZB directeur Jan Kossen: “Zwemclubs hebben regelmatig te maken met zaken die juridisch van aard zijn. Het probleem is dat zij daarvoor niet altijd de juiste kennis in huis hebben. Dat is best begrijpelijk want het bestuur richt zich vooral op de sportactiviteiten, de club en de leden. Dat loopt helaas niet altijd goed, dus hebben wij DAS erbij groepen. Vanaf nu hebben zij dus altijd de juiste kennis.”

Gratis ondersteuning

“Via de samenwerking met DAS kunnen zwemclubs nu altijd met hun juridische vragen terecht bij de specialisten van DAS. Daar kan elke zwemclub baat bij hebben. Ik raad clubbestuurders dan ook aan om als het maar enigszins nodig is, gebruik te maken van deze gratis ondersteuning”, aldus Kossen.

