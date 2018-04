Talentenelftal vrouwen bij Ajax vijfde van Nederland

De KNVB is blij met de komst van een vrouwen talentenelftal bij AFC Ajax. Na PEC Zwolle, sc Heerenveen, vv Alkmaar en ADO Den Haag wordt Ajax de vijfde club uit de Eredivisie Vrouwen met zo’n team.

De verplaatsing van talentenopleidingen naar BVO’s past in de toekomstvisie van de KNVB om het vrouwen voetbal landschap te versterken.

Geen CTO’s meer

In januari van dit jaar maakte de KNVB bekend dat de bond stopt met de CTO’s om de doorstroming van talenten in het vrouwenvoetbal te verbeteren. De KNVB zet samen met de Eredivisie Vrouwen, liever in op meer mogelijkheden voor talentvolle meiden via BVO’s.

Daarnaast gaat de KNVB de nationale jeugdprogramma’s intensiveren, om de grootste talenten in Nederland meer met elkaar te laten voetballen.

Talentenelftal biedt mogelijkheden

Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal: “In de afgelopen jaren hebben de CTO’s heel goed werk verricht voor de meiden met talent. Maar vanwege de snelle ontwikkelingen in het vrouwenvoetbal zijn er meer mogelijkheden nodig om op te leiden. Zo wordt aan meer talentvolle meiden perspectief geboden.”

“Wij zijn hiermee begonnen door amateurclubs te versterken via het programma ‘sterke verenigingen’. Deze lijn willen wij blijven volgen naar meer en een betere samenwerking met de Eredivisieclubs. Daarom zijn wij ook ontzettend blij dat Ajax nu met een talentenelftal start”, aldus Van de Ven.

Studie in Amsterdam

De speelsters die nu op het CTO Amsterdam spelen, kunnen vanaf komend seizoen dus terecht in vijf talententeams. Het merendeel zal, in verband met hun studie in Amsterdam, voor AFC Ajax kiezen. De KNVB gaat voorlopig nog door met het CTO Zuid in Eindhoven, tot er een Eredivisieclub bereid is om aan te sluiten.

Follow @Allesportzaken