KNVB wil doorstroming vrouwentalent verbeteren

De KNVB gaat nauwer samenwerken met Vrouwen Eredivisieclubs om de doorstroming van talent te verbeteren. Het talententeam van het CTO in Amsterdam stopt na het huidige seizoen.

In Zuid Nederland vinden met partijen zoals het CTO Zuid, gesprekken plaats om een nieuw talententeam op te zetten. Hierbij wordt ook gestreefd naar de aansluiting van een BVO.

Talententeams BVO’s

Het vrouwenvoetbal ontwikkelt zich en dat noopt de KNVB tot vernieuwing. Omdat steeds meer meiden gaan voetballen wil de bond de doorstroming van talent meer gaan bevorderen. Dat moet o.a. via het opleiden van talent in BVO-teams in de eigen regio. Daar kan de KNVB met geld en expertise de clubs ondersteunen.

Geen vrouwenelftallen

Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal KNVB: “Toen ik de ambitie had om prof te worden, hadden de BVO’s nog geen vrouwenelftallen. Er was geen doorstroming en ook geen manier om verder te komen. En ook nu kunnen de mogelijkheden voor meiden van 15 jaar nog altijd flink verbeterd worden.”

Met de jongens mee

“De bond stimuleert meiden nu om in hun eerste voetbaljaren zoveel mogelijk met de jongens mee te voetballen. In combinatie met activiteiten voor Jeugdplan Nederland en eventueel een jeugdopleiding van Eredivisieclubs.”

“Uiteindelijk moeten meiden met talent de kans krijgen om, via de jeugdteams van BVO’s, door te groeien naar het hoogste haalbare niveau.”

Nationale jeugdprogramma’s

In de nieuwe opzet worden in een samenwerking tussen de KNVB en Vrouwen Eredivisieclubs, talententeams gevormd. De bond bekijkt of zo’n team, voor een betere geografische spreiding, ook in het zuiden van het land kan worden opgezet. Daar bestaat nu namelijk nog geen BVO-jeugdopleiding.

Betere doorstroming, sterkere Vrouwen Eredivisie

De KNVB wil de jeugdprogramma’s intensiveren om talent meer met elkaar te laten voetballen. De bond wil met de clubs ook werken aan een betere doorstroming. Het resultaat moet een sterkere Vrouwen Eredivisie worden en daardoor een nog sterker Nederlands vrouwenelftal.

