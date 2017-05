Uitstel van de ontknoping van de zaalvoetbalcompetitie

De play-offs om het kampioenschap in de zaalvoetbalcompetitie, die komend weekend zouden plaatsvinden, zijn uitgesteld. De KNVBĀ maakte dit uitstel op 4 mei bekend. De reden daarvoor is een zaak die dient tussen de voetbalbond en zaalvoetbalclub ’t Knooppunt.

Tijdens de wedstrijd op 14 april betraden toeschouwers het speelveld en bedreigden spelers en supporters van de tegenpartij.

Beroepscommissie heeft meer tijd nodig

De Amsterdammers die als eerste eindigden in de reguliere competitie, zijn na supportersrellen rond de bekerfinale tegen FC Marlene uit de competitie gezet. Ook kreeg ’t Knooppunt van de tuchtcommissie van de KNVB een boete van 700 euro. ’t Knooppunt tekende na bestudering van de uitspraak bezwaar aan tegen deze uitsluiting. De commissie van beroep van de KNVB zou uiterlijk op 3 mei jl. een oordeel vellen, maar zegt meer tijd nodig te hebben.

Voorlopig uitstel van de ontknoping

In de ontknoping van de competitie zou ASV Lebo in plaats van tegen ’t Knooppunt, tegen Hovocubo spelen. En FC Marlene zou het tegen FC Eindhoven op moeten nemen. Ook de play-offs om promotie en degradatie zijn opgeschort. Wanneer deze wedstrijden wel worden gespeeld, is vanwege het uitstel nog niet bekend.

Verplicht om mee te doen

ASV Lebo is niet blij met het uitstel. “We wilden al helemaal niet meedoen aan de play-offs want we waren niet geplaatst,” laat de club weten. “Maar omdat ’t Knooppunt nu uit de competitie is gehaald, zijn we verplicht om mee te doen. Als wij dat niet doen riskeren wij een geldboete of een andere straf van de KNVB.”

Inbellen en weer allemaal afbellen

Om alles voor de wedstrijd van 5 mei te regelen, waren heel wat mensen bij ASV Lebo in touw. “We hebben niet alleen de spelers weer opgeroepen maar wij moesten ook weer personeel en vrijwilligers inbellen en sponsors uitnodigen. Die kunnen we nu weer allemaal afbellen, tot wij weer bericht ontvangen van de KNVB.

