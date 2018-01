Rekentool KNVB voor berekening veldencapaciteit

De KNVB krijgt van amateurclubs met enige regelmaat vragen hoeveel velden zij nodig hebben voor het aantal teams dat de club heeft. Clubs kunnen dit nu zelf berekenen via een rekentool.

online programma Ditgeeft inzicht in het benodigde aantal wedstrijd- en trainingsvelden en kleedkamers. De tool is een vertrekpunt voor overleg met bijvoorbeeld de gemeente.

Uitkomst rekentool

De rekentool is geen norm maar biedt informatie die kan dienen als input voor een gesprek met de gemeente. De uitkomst is momentopname, gebaseerd op het aantal teams zoals op het moment van berekenen bekend is. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, ontgroening of nieuwbouw in de omgeving van de club, worden in de berekening niet meegenomen.

Nevengebruik

Het programma houdt ook geen rekening met nevengebruik van de velden, zoals door scholen en bedrijven. Dit gebruik kan er voor zorgen dat er meer velden nodig zijn omdat de velden dan extra worden belast. Dit geldt met name bij natuurgrasvelden.

Overbelasting

Is de uitkomst een tekort aan velden, dan worden de aanwezige velden intensief gebruikt. Dan moet rekening gehouden worden met een versnelde afschrijving. Bij natuurgrasvelden kan overbelasting met name in de winterperiode leiden tot afgelastingen.

Landelijke gemiddelde

Het programma geeft ook een indicatie van het aantal trainingsvelden dat nodig is. Dat is een indicatie op basis van het landelijke gemiddelde. Het kan dus best zo zijn dat teams in verband met ambitie, niveau of om andere redenen vaker trainen.

Kleedkamers

Clubs met gemengde teams (bestaande uit jongens/mannen en meisjes/vrouwen), hebben doorgaans wat meer kleedkamers nodig. Hoeveelheid extra kleedkamers is niet direct aan te geven. Dit is namelijk afhankelijk van het aantal gemengde teams en het aantal wedstrijden dat gelijktijdig gespeeld wordt.

Clubs kunnen het beste contact opnemen met hun verenigingsadviseur om in overleg te zoeken naar kansen en mogelijkheden bij over- en ondercapaciteit.

