Gjalt de Jong, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft een opmerkelijk voorstel. Hij is er van overtuigd dat een regionale competitie het succes van de toekomst is.

De Jong ziet een trend in het Nederlandse voetbal. Minder spelkwaliteit en steeds meer lege plaatsen in de stadions, met FC Groningen als voorbeeld. Maar waar ligt de oplossing?

Slecht voetbal, lege tribunes

De Jong reageert via RTV Noord op problemen zoals bij FC Groningen. “Slecht voetbal levert lege tribunes op. En lege tribunes levert slecht voetbal op. Een club verkopen aan een Russische of Chinese belegger gaat dat echt niet veranderen.”

“Kijk maar naar hoe het bij ADO Den Haag is verlopen. De betrokkenheid van de supporters daar verdween als sneeuw voor de zon en juist die betrokkenheid is essentieel.”

Start een regionale competitie

“Dat is geen incident en als Fries kan ik er bij sc Heerenveen over meepraten. Mijn voorstel is dan ook om met alle middenmoters in de Eredivisie een nieuwe regionale competitie te starten. Net zoals in de Verenigde Staten. Daar voetballen de clubs ook in twee regio’s.”

“Als wij nou eens alle clubs boven de grote rivieren tegen elkaar laten spelen. Dan scheelt dat bijvoorbeeld ook lange busreizen naar Limburg.”

Hanteerbare budgetten

De Jong: “Alles onder de rivieren speelt ook tegen elkaar. Dat levert een regionale competitie met regionale spelers in kleine, sfeervolle stadions. Maar bovendien hanteerbare budgetten van een paar duizend euro. Terug naar de basis dus.”

Succes van de toekomst

“Dan kun je met een biertje in de hand, een eierbal achter de kiezen weer glimlachen om jouw zoon of dochter die in het eerste speelt. Geloof mij: zo’n regionale competitie is het succes van de toekomst”, zo besluit De Jong.

