Achilles ’29 vindt 5 punten in mindering teleurstellend

Achilles’29 heeft van de KNVB een vermindering opgelegd gekregen van vijf punten. De club kreeg deze straf omdat niet is voldaan aan drie licentievoorwaarden die betrekking hebben op betalingen.

licentiecommissie De beroepscommissie verklaarde het beroep tegen de uitspraak van de, voor een deel ongegrond. De puntenaftrek van de club uit Groesbeek is hiervan het resultaat.

Vijf punten

Achilles’29 kreeg drie punten in mindering vanwege een betalingsachterstand aan werknemers. Er is ook één punt afgetrokken vanwege achterstallige betalingen aan de Belastingdienst en één vanwege een schuld aan een andere voetbalclub.

Licentievoorwaarden

Clubs in de Tweede en Derde divisie in het voetbal, hebben te maken met licentievoorwaarden. Bepaalde voorwaarden gaan over hun betalingsgedrag. De clubs zijn o.m. verplicht om bij de licentiecommissie tijdig melding te maken van betalingsachterstanden. Dit systeem is namelijk in het leven geroepen om de continuïteit van de competitie en de clubs te waarborgen.

Streep eronder

De club vindt de vermindering van vijf punten teleurstellend maar Achilles’29 wil nu een streep zetten onder de gebeurtenissen van afgelopen jaren. “Wij willen ons weer gaan bezighouden met de zaken waarvoor we zijn opgericht en dat is voetballen en talent opleiden”, aldus het bestuur.

Einde aan de perikelen

Achilles ’29 heeft kennis genomen van de uitspraak. De club hoopt dat hiermee een einde is gekomen aan de schermutselingen met de licentiecommissie. De club wil zich nu weer volledig gaan richten op de toekomst.

