Je kunt onbewust een verboden middel innemen

Doping kan in allerlei stoffen voorkomen, bijvoorbeeld in voedsel, drank, geneesmiddelen en voedingssupplementen. En het is in de sport niet altijd duidelijk wat nou wel, en wat niet is toegestaan. Want een speler kan onbewust gebruik maken van een verboden middel met mogelijk een schorsing als gevolg.

Dopingautoriteit Degeeft de gevolgen aan van het gebruik van diverse middelen. Maar welke zijn de belangrijkste aandachtspunten rondom drugs, geneesmiddelen, voedingssupplementen en alcohol?

Drugs

De meeste drugs staan op de dopinglijst. Ze zijn binnen wedstrijdverband verboden en zijn vaak lang na gebruik nog op te sporen via de urine. Mocht er tijdens een controle binnen wedstrijdverband nog sporen van een verboden middel te vinden zijn, dan test je positief. Dus voor je het weet ben je positief.

Geneesmiddelen

Als voetballer kun je niet elk geneesmiddel zomaar gebruiken. Er bestaan namelijk veel geneesmiddelen die zogenaamde ‘dopinggeduide stoffen’ bevatten. De Dopingautoriteit heeft voor sporters daarom de Dopingwaaier App ontwikkeld. Iedere sporter kan via deze app direct alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen controleren op de aanwezigheid van deze stoffen.

Dispensatie

Als een arts een geneesmiddel voorschrijft dat dopingstoffen bevat, dan kan daarvoor een medische dispensatie worden aangevraagd. Zo’n ontheffing wordt meestal wel verleend. Een speler krijgt dan officieel toestemming om het geneesmiddel te gebruiken, ook al zit er een verboden middel in.

Voedingssupplementen

Het is geen probleem om voedingssupplementen te gebruiken als aanvulling op een dieet. Maar onderzoeken hebben aangetoond dat veel supplementen dopingstoffen bevatten die vaak niet op het etiket staan. Maar de inname vormt wel een risico voor sporters want het kan bij een controle tot een positieve uitslag leiden, met een forse straf tot gevolg. Het is altijd goed om eerst via de dopingwaaier van het NZVT te beoordelen of er een verboden middel in een product zit.

