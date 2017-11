Maatregelen KNVB tegen ontuchtige voetbaltrainer

Het programma Nieuwsuur besteedde op 28 november een uitzending aan seksuele intimidatie in het voetbal. De aanleiding hiervoor was de veroordeling van een voetbaltrainer voor ontuchtige handelingen met een speler in 2016.

KNVB Deis op de hoogte van deze ernstige zaak en leeft mee met de slachtoffers. Het leed dat hen is aangedaan is onbeschrijfelijk en rechtvaardigt ingrijpende maatregelen.

Verklaring clubvoorzitter

Omdat er door het slachtoffer eerder geen melding is gedaan bij de bond, kon niet tuchtrechtelijk worden ingegrepen. Het bondsbestuur heeft nu echter direct maatregelen getroffen. Dit gebeurde na een verklaring van de clubvoorzitter over een vonnis dat naar de trainer te herleiden was.

De maatregelen tegen de bij verstek veroordeelde trainer zijn:

• het intrekken van zijn KNVB lidmaatschap;

• het intrekken van zijn trainerslicentie en

• het inlichten van de Zuid-Europese voetbalbond, de UEFA en de FIFA

Veiligheid waarborgen

De KNVB wil de veiligheid van spelers en kwetsbare groepen hoe dan ook waarborgen. Bij veel clubs kunnen slachtoffers zich al bij een vertrouwenspersoon melden. En het tegengaan van seksuele intimidatie staat bij de bond hoog op de agenda.

In 2015 heeft de KNVB al een speciale tuchtcommissie in het leven geroepen. En sinds 2017 richt een kernteam seksuele intimidatie zich op beleid, voorlichting, ondersteuning en communicatie.

Samenwerking met overheid

Om seksuele intimidatie in de sport tegen te gaan is intensieve samenwerking met de overheid nodig. Het delen van informatie en opsporing zijn van groot belang om voetbal voor alle spelers zo veilig mogelijk te houden.

Ingrijpen bij vermoeden

Er wordt door justitie, politie en de sport al samengewerkt om in te grijpen bij het vermoeden van strafbare feiten. Maar helaas zullen in de toekomst maatregelen tegen deze ernstige voorvallen nodig blijven.

Maar zodra dat gebeurt, moeten alle partijen deze misstanden direct aanpakken. Want alleen zo kan een bijdrage worden geleverd aan het zo goed mogelijk voorkomen van dit onrecht.

Follow @Allesportzaken