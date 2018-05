KNVB Jeugdraad nieuw initiatief van de voetbalbond

De KNVB start vanaf het seizoen 2018/2019 met een KNVB Jeugdraad. Deze raad gaat uit elf jongeren tussen 13 en 18 jaar bestaan die gaan meedenken over thema’s die hen aangaan.

De KNVB Jeugdraad geeft jeugdvoetballers, en daarmee de bestuurders van de toekomst, een stem . De bond krijgt hierdoor w aardevolle input over wat deze grote doelgroep precies drijft.

Jeugd betrokken houden

Een vraag die centraal zal staan is hoe de KNVB de jeugd bij het voetbal betrokken kan houden. Want er zijn voor hen steeds meer alternatieven voor de invulling van vrije tijd.

En het is voor jongeren niet meer vanzelfsprekend om zich een leven lang aan één club te binden. Ook wordt het voor verenigingen steeds lastiger om vrijwilligers te vinden.

Wat vinden zij leuk

Via de opzet van een KNVB Jeugdraad moet helder worden wat jongeren bezig houdt. Wat vinden zij leuk aan hun sport en wat juist niet? En wat zou de KNVB in hun ogen kunnen doen om de sport leuker te maken? En hoe kunnen clubs jongeren bewegen om actief te worden als vrijwilliger?

De KNVB Jeugdraad wordt steeds voor één volledig seizoen benoemd, met een maximum van drie seizoenen. De jongeren in de raad komen minstens één keer per kwartaal bijeen om te praten en denken over de ontwikkelingen bij de KNVB en in het voetbal.

Aanmelden vanaf nu

Jongeren kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de KNVB Jeugdraad. Uit alle aanmeldingen wordt een groep jongeren uitgenodigd voor de selectiedag op 16 juni as. op de KNVB Campus. Uiteindelijk worden er elf jongeren geselecteerd die de eerste KNVB Jeugdraad vormen.

Er zijn zeker bestuurders die in de club jongeren van 13 tot 18 jaar kennen, die geknipt zijn voor een plaats in de KNVB Jeugdraad. Via de pagina over de Jeugdraad kunnen deze jongeren zich aanmelden.

