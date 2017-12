KNVB met supporterscollectief en clubs rond de tafel

Er werden op 10 december jl. veel wedstrijden afgelast vanwege de hevige sneeuwval. Maar het waarom was voor de supporters niet altijd even duidelijk. De KNVB gaat hierover nu met hen praten.

Ook de KNVB is teleurgesteld over de afgelasting van veel wedstrijden. Dat was vooral vervelend voor supporters. Voor hen bleef de situatie rondom hun wedstrijd lang onduidelijk.

Gang van zaken

De KNVB heeft over de situatie van zondag 10 december al contact gehad met het Supporterscollectief Nederland. De gang van zaken op die datum zal met hen en met de betrokken clubs worden besproken.

Onduidelijke situaties voorkomen

Bij dit gesprek zullen ook de clubs die niet in actie kwamen worden betrokken. Er zal worden gekeken hoe gezamenlijk kan worden geprobeerd om dergelijke onduidelijke situaties in de toekomst te voorkomen. De KNVB wil al heel snel een groep van afgevaardigden bij elkaar zien te krijgen om deze kwestie te bespreken.

Intensief contact

Nu is de KNVB, samen met de thuisspelende club, verantwoordelijk voor de situatie op het veld en in het stadion. En alleen de lokale overheid gaat over de situatie buiten het stadion. De KNVB, de clubs en de lokale overheid staan rond kritische situaties natuurlijk wel intensief met elkaar in contact.

Weinig inhaalmogelijkheden

De thuisclubs hebben op 10 december jl. hun best gedaan om de wedstrijden toch gespeeld te krijgen. Maar bij twee eredivisie wedstrijden bleek dit niet te doen. De KNVB wil de competitie liever ook zo gelijkmatig mogelijk laten verlopen. Er zijn in het competitieschema namelijk maar weinig inhaalmogelijkheden.

Soms kan het niet anders

En omdat er al veel supporters in de stadions aanwezig waren, wordt er heel zorgvuldig omgegaan met afgelastingen. Maar soms kan het echt niet anders. Zoals in het geval van Sparta – Vitesse en FC Utrecht – Feyenoord. Voor deze wedstrijden bleef geen andere mogelijkheid over dan de boel maar af te blazen.

