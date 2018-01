Homo-acceptatie in voetbal kwestie van lange adem

De KNVB voert al jarenlang acties en campagnes voor homo-acceptatie. De bond wil het voor homoseksuele sporters makkelijker maken om uit de kast te komen. In het amateur- en jeugdvoetbal zijn al resultaten zichtbaar.

KNVB “Homo-acceptatie is een kwestie van een lange adem en absoluut geen hopeloze missie”, zo verzekertvoorzitter Michael van Praag.

Energie in homo-acceptatie

Homo-acceptatie in het voetbal is al vele jaren een punt van discussie. Wereldwijd wordt er door vele organisaties veel tijd en energie in deze acceptatie gestoken. En toch zijn er de afgelopen jaren bijna geen voetballers uit de kast gekomen.

Proces heeft tijd nodig

En dat is vreemd, want er zijn vele homoseksuele spelers weet ook Merel van Dongen, speelster van Ajax en de Oranjevrouwen. “Maar het heeft kennelijk veel tijd nodig voordat er een paar helden opstaan en de stap durven te zetten.”

Statement van de KNVB

Van Praag blikt terug op het moment dat hij KNVB voorzitter werd in 2008. “Ik kreeg toen al direct verzoeken of wij als sportbond een statement wilde maken voor homo-acceptatie. Daarna hebben wij vele gesprekken gevoerd met homoseksuele voetballers en scheidsrechters.”

Zelfmoord overwogen

“Tijdens deze gesprekken werd ons verteld dat maar liefst 50% van de homoseksuele jongeren ooit zelfmoord heeft overwogen. Puur uit angst om niet geaccepteerd te worden. Dat is een ijzingwekkend percentage.”

Dat gegeven was voor de KNVB een belangrijke trigger om hier mee aan de slag te gaan en vol te houden. “Want in Nederland is zo’n 7% homoseksueel dus dan zou het vreemd zijn als niemand in de voetwereld daartoe behoort”, zo besluit Van Praag.

Follow @Allesportzaken