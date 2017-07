Clubs wachten nog op indeling en speelschema

Clubs en fans in de Tweede en Derde Divisie wachtten op 3 juli tevergeefs op de indeling voor komend seizoen. KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee zegde op 28 juni de publicatie daarvan toe tijdens een bijeenkomst met 160 clubafgevaardigden. Maar het bleef stil.

KNVB “Die toezegging werd door degedaan zonder dat de clubs daarom vroegen”, vertelde Quick Boys-bestuurslid Cees Haasnoot. “Wij hebben geen deadline gesteld.”

Indeling maken

“De KNVB zal flink aan de slag moeten”, stelde Haasnoot. “De bond heeft zelf 3 juli als deadline aangegeven en dat vonden wij prima. Diverse indelingen zoals van de juniorenteams moeten nog worden gemaakt. En hoe eerder je die rond hebt, hoe sneller je de indeling voor de overige teams klaar hebt.”

Finale poging?

Mogelijk is Van der Zee van plan om toch nog een poging te wagen om een oplossing te vinden voor de vijf beloftenteams in de Derde Divisie zaterdag. De voorzitters van zondag clubs schijnen de vorige week door Van der Zee te zijn gebeld. Hij probeerde hen naar verluid over te halen om alsnog over te stappen naar zaterdag.

Financieel meedenken

Van der Zee bovendien zou hebben aangegeven dat de KNVB bereid was om welwillende clubs financieel tegemoet te komen. “Wij willen ook meedenken over de misgelopen opbrengsten. Net zoals ik heb aangegeven om mee te denken in reiskosten voor jong BVO’s.”

Definitieve indeling

Van der Zee wil er alles aan hebben gedaan om de situatie in de Derde Divisie zaterdag op te lossen. “Alle obstakels zijn nu van tafel en na het weekend komen we met de definitieve indeling”, stelde hij.

Los van de onvrede rond de beloftenteams, zorgen ook clubs die in eenzelfde gemeente spelen voor hobbels in de planning. Zo is het wenselijk dat IJsselmeervogels en Spakenburg, maar net zo goed DOVO en GVVV, niet tegelijkertijd thuis spelen.

