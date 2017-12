Agressie tegen scheidsrechters moet echt stoppen

“Ik ben van de generatie Ignace van Swieten en Mario van der Ende. En van de generatie niet mekkeren tegen de scheids. Natuurlijk gebeurde er wel eens wat, maar zoals het nu gaat, zo zout heb ik het nog nooit gegeten.”

KNVB Haarlemse Scheidsrechters Vereniging Jan Dirk van der Zee van deontving een brief van het bestuur van de. Een club van mensen die vrijwillig voetbalwedstrijden fluit.

Door de politie ontzet

“Een amateurwedstrijd in de vijfde klasse is gestaakt nadat de scheidsrechter na een kopstoot werd belaagd door spelers. En bij een wedstrijd in de vierde klasse moest de scheidsrechter een veilig heenkomen zoeken. Hij verschanste zich in zijn kleedlokaal en moest door de politie uit zijn benarde positie worden ontzet.”

Korte lontjes

Korte lontjes, wangedrag, gebrekkige sociale controle en een beperkte spelregelkennis. Wie na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen dacht dat het voetbal het dieptepunt wel zo’n beetje had bereikt, heeft het mis. Het aantal excessieve overtredingen daalt dan wel maar het voetbal is nog steeds zwanger van agressie. Met name in de kelder van het amateurvoetbal.

Meer excessen en agressie

De brief uit Haarlem is exemplarisch voor meer noodkreten uit het land. Wij zijn in het voetbal zaken normaal gaan vinden, die verder nergens getolereerd worden. Het voetbal kent meer excessen en agressie dan welke andere sport ook. De grens is bereikt.”

Dalend aantal incidenten

De cijfers van de KNVB Tuchtrechtspraak laten al langere tijd een daling van het aantal incidenten zien. Dus kennelijk gebeurt er op en rond de velden van alles waarvan geen melding wordt gemaakt. Werkt dat misschien zoals bij een gestolen fiets? Dat je maar geen aangifte doet omdat je het idee hebt dat er toch niks aan wordt gedaan?

Staken

De zorgen van scheidsrechters in alle geledingen van het voetbal zijn zo groot, dat het woord ‘staken’ al is gevallen. Maar wij zouden raar opkijken van zo’n massastaking. Want als het voetbal plat ligt, dan hebben wij pas echt een ‘code rood’ situatie.

Afscheid

“De KNVB wil hoe dan ook de agressie op de velden stoppen. Zodra wij geen verbetering zien bij clubs die problemen veroorzaken, dan neemt de bond afscheid. Maar de spelers en het publiek moeten hun houding t.o.v. de scheidsrechter ook veranderen. Dus geen discussies en agressie meer, want hij of zij leidt het spel en niet jij”, zo besluit Van der Zee.

