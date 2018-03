Aanpassing zomerse transfermarkt van het voetbal

De zomerse transfermarkt van het voetbal is veel voetballiefhebbers en -kenners een doorn in het oog. Want vaak is de competitie al lang en breed begonnen, maar mogen de clubs nog wel handelen.

KNVB Deziet in dat het vervelend is wanneer voetbalclubs kunnen blijven handelen. De bond wil daarom met een aanpassing van de regels komen, aldus het Algemeen Dagblad.

Sluiting transfermarkt voor competitiestart

“De KNVB stuurt aan op een eerdere sluiting van de transfermarkt in de zomer. In navolging van Italië en Engeland zou ook in Nederland de transferperiode voor de start van de competitie moet aflopen.”

“De bond wil hierover snel overleggen met de clubs in het betaald voetbal en de centrale spelersraad van de vakbond VVCS“, zo stelt het AD op 7 maart.

KNVB wil competitievervalsing voorkomen

“Het nieuwe seizoen in de Eredivisie start dit jaar op 10 augustus terwijl de transferdeadline de afgelopen jaren op 31 augustus ligt. Dtt zou betekenen dat spelers tijdens de eerste drie speelrondes nog van club zouden kunnen veranderen.”

Om competitievervalsing te voorkomen wil de KNVB hier iets aan doen. Niet in de laatste plaats om ook de concurrentiepositie van de Nederlandse clubs t.o.v. het buitenland te beschermen. De centrale spelersraad van de VVCS heeft aangekondigd het onderwerp al op 7 maart in een vergadering te bespreken.

VVCS minder positief

De VVCS is in tegenstelling tot de KNVB en de Eredivisie CV minder positief. “De transfermarkt 3 weken eerder sluiten betekent dat transfers in een kortere tijd tot stand moeten komen.”

“Dit is voor ons niet bespreekbaar. Het is hoog tijd dat de Europese Commissie zich over deze materie buigt. Een transferdeadline is voor ons niets anders dan een beperking van het vrij verkeer van werknemers.”

