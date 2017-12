Nationaal Tennis Centrum (NTC) naar Amstelveen

Het Nationaal Tennis Centrum (NTC) zal vanaf 1 september 2019 zijn gevestigd op sportpark De Kegel in Amstelveen. Daar zal het KNLTB-bondskantoor worden samengevoegd met het NTC dat nu in Almere is gevestigd.

De KNLTB, de gemeente Amstelveen en projectontwikkelaar Netjes Beheer waren al sinds juni 2016 in gesprek. De drie partijen hebben nu een overeenstemming kunnen bereiken.

Belangrijk besluit

KNLTB-directeur Erik Poel noemt het nieuws een belangrijke besluit voor het tennis in Nederland. “Wij zijn blij met de overeenstemming. Het NTC is van wezenlijk belang voor de toekomst van het tennis in Nederland en de KNLTB.”

Ledenraad

Op 27 oktober vorig jaar stemde de KNLTB-ledenraad al in met de vestiging van een Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. Poel was toen al verheugd met de steun van de ledenraad voor het plan. Ook sportwethouder Peter Bot van Amstelveen zag toen het centrum al als een mooi kans om top- en lokaal tennis op één locatie te bundelen.

Aansluiting met wereldtop

“Het Nederlandse tennis heeft één centrale locatie met alle faciliteiten nodig om de aansluiting te vinden met de wereldtop. Het NTC is ook een belangrijk centrum om onze doelstellingen op het gebied van top- en breedtesport te realiseren.”

Concentratie NTC en bondskantoor

“De tennisbond vertegenwoordigt zo’n 1.700 tennisclubs en daarmee zo’n 600.000 tennissers. Door concentratie van het bondskantoor en het centrum wordt één plek gecreëerd waar het top- en breedtetennis samenkomen”, aldus Poel.

