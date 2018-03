Samenwerking KNLTB met gecertificeerde tennisscholen

De KNLTB heeft samen met NMC Bright, een netwerk van 32 gecertificeerde tennisscholen gevormd. Op de Menzis Jeugd Kampioenschappen (NOJK) ondertekenden deze tennisscholen een overeenkomst voor samenwerking.

De samenwerking van de tennisbond KNLTB en de 32 tennisscholen gaat vanaf september 2018 in, voor de duur van één jaar.

Prominente rol

Het netwerk van tennisscholen bestaat uit 7 scholen met talenten t/m 18 jaar. Tevens gaan 25 scholen de opleiding van basisschool kinderen voor hun rekening nemen. Een deel van de tennisscholen maakt al langer deel uit van het netwerk, een aantal scholen is nieuw. De geselecteerde tennisscholen krijgen een prominente opleidingsrol.

Geduchte concurrent

Technisch directeur Jacco Eltingh is blij met het netwerk: “De KNLTB wil ons toptennis weer een geduchte concurrent maken in het internationale toptennis. Daarvoor is samenwerking met deze scholen cruciaal.”

“Als elke school met hetzelfde referentiekader werkt, streven wij ook allemaal hetzelfde na, het opleiden tot topsporters. Omdat wij het echt samen moeten doen is deze samenwerking een voorwaarde om meer talent te laten doorstromen naar de top”, aldus Eltingh.

Stimulans van de prestatiecultuur

De KNLTB wil via het netwerk de prestatiecultuur van talent stimuleren. Daarom werkt de bond al sinds 2016 nauw samen met gecertificeerde scholen die de jeugdopleiding verzorgen. De tennisbond helpt de scholen ook om zich te ontwikkelen en heeft met hen afspraken gemaakt over de te leveren prestaties.

Maar ook over de manier van samenwerken zijn tussen de bond en de scholen afspraken vastgelegd. Bovendien zijn de trainings- en wedstrijdprogramma’s gebaseerd op de internationale standaard voor de opleiding van jeugdig talent.

