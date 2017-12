KNHS directeur Plandsoen op non-actief gesteld

Rens Plandsoen is sinds 5 december 2016 algemeen directeur van de KNHS. Maar de bond is nu met haar in gesprek over haar positie vanwege een verschil van inzicht in de wijze waarop aan de bond leiding moet worden gegeven.

Binnen de KNHS bestaat geen draagvlak meer voor het door Plandsoen gevoerde beleid.

Taken worden waargenomen

Het bondsbestuur heeft besloten dat Rens Plandsoen, in afwachting van verdere besluiten, geen werk meer voor de bond zal verrichten. Financieel directeur Theo van der Meulen en technisch directeur Maarten van der Heijden nemen haar taken voorlopig waar.

Transitie

Begin november presenteerde Plandsoen nog een beleidsvisie. De KNHS staat aan de vooravond van een grote transitie, de paardensport verandert dus de KNHS moet mee veranderen. De ledenraad beaamde de noodzaak van een transitie en keurde daarom het jaarplan goed.

Gezond en servicegericht

In de beleidsvisie is de ambitie vastgelegd voor de ontwikkeling van de KNHS. De nadruk zal komen te liggen op een financieel gezonde organisatie die meer servicegericht gaat werken. Dat betekent dat de bond structureel kosten zal verlagen. De bond zal ook de gebruikelijke indexatie op haar tarieven doorvoeren.

Lastige periode

De bond maakt dus een financieel lastige periode door. In 2018 moet er onder meer 750.000 euro bezuinigd worden. Het bondsbestuur is nu in overleg met Rens Plandsoen en beraadt zich nog over de te zetten vervolgstappen.

