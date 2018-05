Honkbal is in Nederland maar lastig te verkopen

De KNBSB verkeert in zwaar weer sinds begin 2018 bleek dat de bond 360.000 euro tekort komt. En dat terwijl ons honkbalteam floreert en er in de World Baseball Classic goed wordt verdient.

Nederland heeft met Didi Gregorius, Andrelton Simmons, Kenley Jansen, Xander Bogaerts, Jonathan Schoop, Rick van den Hurk en Wladimir Balentien een sterrenteam.

Verzekeringspremies

Maar die topspelers moeten verzekerd zijn. De premie voor de spelers die in de VS uitkomen wordt door de Major League Baseball betaald. Maar Balentien en Van den Hurk die in Japan spelen, zijn niet gedekt.

De KNBSB staat voor de keuze om 250.000 euro aan verzekeringspremies te betalen of niet. De toch al prijzige World Baseball Classic dreigt daarmee een financiële nachtmerrie te worden.

Smaakmakers

Als Nederland de eerste WBC-ronde overleeft, bereikt het team de beste acht van het WK en blijft de A-status bij NOC*NSF behouden. Voor veel spelers is dat cruciaal.

Honkbaldirecteur Bart Volkerijk: “Er is voor gekozen om te betalen omdat de organisatie de verzekeringspremie zou betalen als wij de eerste ronde niet zouden overleven.”

Sponsorinkomsten

“Met minder sponsorinkomsten moest de bond de reserves aanspreken en barstte de kritiek los”, stelt Volkerijk. “En in augustus 2017 werden de tegenvallende sponsorinkomsten niet benoemd in een tussen-begroting.”

“Het seizoen liep op z’n einde en het was niet logisch dat er nog sponsors zouden instappen. Met het doorgaan met een foute begroting is het bestuur in de fout gegaan en waren in de bondsraad de rapen gaar. Het tekort bleek te zijn opgelopen tot 360.000 euro en daarom stapte het bondsbestuur begin 2018 op.

Honkbal is lastig te verkopen

Het honkbal blijkt in Nederland lastig te verkopen. Dat vraagt volgens KNBSB bestuurder Ruud van Zetten om een bond die “professioneel, creatief en slagvaardig is. Je moet daar professionals op zetten die verstand hebben van verkoop en marketing. Dan kun je alerter reageren.”

Olympische Spelen in Tokio

De komende twee jaar staat bij de KNBSB alles in het teken van de Olympische Spelen in Tokio. Zes teams zullen daar om honkbalgoud spelen en Nederland maakt kans op een ticket. “Het doel is om ons te plaatsen voor deze Spelen, het programma is gedekt en is dus niet in gevaar”, stelt Van Zetten.

