Krachtenbundeling van vijf sportbonden in Utrecht

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), Watersportverbond en de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) nemen hun intrek in één kantoor aan de Orteliuslaan in Utrecht. Deze krachtenbundeling staat op 1 november as. gepland.

De NGF, KNHB, NSkiV, Nevobo en het Watersportverbond gaan elkaars informatie delen. Zij werken nu een zodanige inrichting van het pand uit dat de bonden elkaar optimaal kunnen versterken.

De vijf bonden vertegenwoordigen samen ruim 900.000 sporters. Naast deze bonden gaan ook andere sportgerelateerde organisaties gebruik maken van de faciliteiten die het nieuwe pand gaat bieden.

Eigen identiteit

“De ontwikkelingen in de sport gaan snel, dus willen wij via een krachtenbundeling samenwerken en schaal vergroten”, aldus Jeroen Stevens, directeur NGF. “Maar iedere bond behoudt wel zijn eigen herkenbare identiteit.” Nevobo directeur Guido Davio vult aan: “De ambitie en het enthousiasme zijn groot. Iedere bond brengt iets unieks in deze samenwerking. Wij hebben veel zin in deze nieuwe stap.”

Krachtenbundeling past in de KNHB strategie

Voor de KNHB past deze stap in haar strategie op weg naar een servicegerichte organisatie. “Wij zoeken meer samenwerking, meer kennisdeling en meer verbinding met collega-bonden. Alleen op die manier kunnen wij onze dienstverlening aan de clubs verbeteren”, aldus KNHB-directeur Erik Gerritsen.

“Deze vijf bonden bedienen sporters met een overeenkomstig maatschappelijk profiel”, stelt Frits Avis van de NSkiV. “Dan is een krachtenbundeling ook heel logisch. En het nieuwe pand in Utrecht heeft alles in zich om een nieuwe ‘Sport Hub’ te worden.”

Transitie in de sport

De infrastructuur die Nederland nu voor de sport heeft, moet zich beter aanpassen aan de ontwikkelingen. De individuele behoefte van sporters wordt steeds meer leidend waardoor het niet meer zo vanzelfsprekend is dat iemand lid is van een sportclub. Daar moet de georganiseerde sport op anticiperen. Bonden en clubs moeten flexibeler worden in het aanbod en de oplossingen die zij hier tegenover zet.

