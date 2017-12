Eric van der Burg voorzitter van de Atletiekunie

Eric van der Burg is op 30 november benoemd tot nieuwe voorzitter van de Atletiekunie. De Amsterdamse wethouder volgt Theo Hoex op die het einde van zijn maximale zittingstermijn heeft bereikt.

Van der Burg is sportwethouder in Amsterdam maar voor de Atletiekunie geen onbekende. Hij was in 2016 namelijk nauw betrokken bij de EK Atletiek die in de stad werden gehouden.

Ervaren bestuurder

“Tijdens de EK hebben wij hem leren kennen als een bevlogen en ervaren bestuurder met oog voor mens, proces en prestatie.” Zo motiveert het bestuur van de Atletiekunie de keuze voor Van der Burg.

Hart voor atletiek

“Van der Burg is een gedreven bestuurder met hart voor de atletieksport. En man met veel kennis van zaken als het gaat om gemeentelijke sportbeleid. Bovendien een bestuurder die de waarde van clubs en vrijwilligers voor de maatschappij kent”, aldus de bond.

“Ook heeft hij veel kennis over het binnenhalen van internationale sportevenementen. “Hij is een leider die inspireert en verbindt en een man met een visie op het sportlandschap.”

Geboren Amsterdammer

Eric van der Burg is geboren in Amsterdam waar hij notarieel recht studeerde. Sinds 2010 is hij er wethouder met de portefeuilles zorg, sport en ruimtelijke ordening. Hij heeft meerdere grote sportevenementen naar Amsterdam gehaald, waaronder het EK Atletiek in 2016.

Het draait om de sport

Van der Burg is een bruggenbouwer. Hij zoekt en vindt de verbinding door zijn mening niet onder stoelen of banken te steken. “Met mij krijgt de Atletiekunie een voorzitter die zich laat zien. Maar ook een ambassadeur die beseft dat het niet om hem draait maar om de sport en de sporters.”

“Of het nu gaat om dat jongetje dat nog moet kiezen tussen de loopnummers of hink stap sprong, of de atlete die zich prepareert voor het WK”, aldus de nieuwe voorzitter.

