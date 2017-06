IFAB lanceert revolutionair praatstuk Play Fair

De voetbal spelregelcommissie IFAB heeft Play Fair gepubliceerd, een document met aanpassingsvoorstellen voor de voetbalspelregels. Het document zal de komende maanden in de voetbalwereld worden besproken.

Nadat de voorstellen zijn besproken en zijn voorzien van commentaar, zal in 2018 worden besloten welke voorstellen in aanmerking komen voor een proef in de praktijk.

Self-pass

Eén van de meest opvallende voorstellen is de invoering van een zogeheten self-pass. Deze biedt spelers de mogelijkheid om de bal bij een vrije trap of een hoekschop zelf in bezit te houden. Zo’n self-pass is in het hockey al ingevoerd en zou de snelheid in het voetbalspel aanzienlijk verhogen.

60 minuten speeltijd

Een ander voorstel is om een zuivere speeltijd van 60 minuten in te voeren in plaats van 90 minuten totaal. Een paar van de belangrijkste voorstellen van de IFAB op een rij:

– spelers mogen de bal bij een vrije trap of een corner zelf in bezit houden, de self-pass;

– de arbiter mag een strafschop toekennen indien een keeper een terugspeelbal in zijn handen neemt;

– teams die de scheidsrechter in het nauw hebben gebracht kunnen daarvoor puntenaftrek oplopen;

– de arbiter mag pas voor de rust en voor het einde van de wedstrijd fluiten, als de bal uit het spel is;

– een wedstrijdhelft duurt voortaan nog maar 30 zuivere speelminuten;

– na een gestopte of gemiste strafschop wordt geen rebound gespeeld en neemt de keeper een doeltrap.

Play Fair maakt het voetbal alleen maar beter

Voormalig arbiter en technisch directeur David Elleray van de IFAB: “Het voetbal kan van de aanpassingen in Play Fair alleen maar beter worden.” Elleray is ook altijd al een warm pleitbezorger geweest van de introductie van de videoscheidsrechter in het voetbal.

Follow @Allesportzaken