UEFA gaat experimenteren met ABBA strafschoppen

De UEFA gaat een nieuwe ABBA opzet testen voor het ‘eerlijker’ nemen van de strafschoppen. Deze opzet is enigszins vergelijkbaar met de tiebreak in het tennis. Hierin begint een speler met één opslag en beide spelers serveren vervolgens om en om twee keer. Dit bericht de NOS.

In de nieuwe opzet worden nog steeds 5 strafschoppen genomen alleen niet meer om en om. Club A begint met 1 penalty, waarna club B er 2 mag nemen. Vervolgens mag club A er weer 2 nemen, etc.

De ABBA opzet

Deze opzet staat bekend onder de naam ABBA en zal op het EK voor voetballers onder zeventien jaar worden toegepast. Dat EK voor jongens wordt in Kroatië gespeeld van 3 t/m 19 mei 2017. Het EK voor meisjes onder zeventien start in Tsjechië op 9 mei as.

Zestig procent

In de huidige vorm nemen de teams om en om een strafschop om een beslissing te forceren. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat het team dat aan de serie begint een kans van 60% heeft om te winnen. De oorzaak van dit voordeel wordt gezocht in de mentale druk bij degenen die iedere tweede strafschop moeten nemen.

Reductie van het voordeel

Dat is niet naar de wens van de internationale spelregelcommissie IFAB. De commissie wil na dit experiment beoordelen of het voordeel van het team dat de eerste penalty mag nemen, via deze ABBA opzet kan worden gereduceerd.

