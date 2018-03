NTTB start samenwerking rondom bedrijfstafeltennis

De Tafeltennisbond (NTTB) is met bedrijfstafeltennis een nieuw initiatief gestart. Startend op meer dan tien locaties met steeds drie bedrijven, worden clinics, demonstraties en toernooitjes gehouden.

Het doel van bedrijfstafeltennis is om het tafeltennis bij bedrijven een gezond en structureel onderdeel te laten worden van de werkdag.

In de pauze

De Tafeltennisbond gaat bedrijven helpen om werknemers meer te laten bewegen. Bij veel bedrijven staan al tafeltennistafels waar in de pauzes of tussendoor gespeeld wordt.

Bedrijfssport en vitaliteit op de werkvloer worden steeds belangrijker en tafeltennis kan daaraan een zinvolle bijdrage leveren. De sport kost maar weinig tijd, het kan onder werktijd worden gedaan en je hoeft je er niet voor om te kleden.

Pingpongbaas App

Binnenkort lanceert de NTTB ook de Pingpongbaas App. Via deze app kan iedereen zijn (of haar) baas of collega uitdagen maar ook een concurrent. Het wordt mogelijk om een speellocatie af te spreken en de scores bij te houden.

Alle tafels in kaart

De NTTB wil alle tafeltennistafels die in Nederland bij bedrijven en buiten staan, zo snel mogelijk in kaart brengen. Iedereen kan daarbij helpen en de bond maakt daarna een koppeling naar de tafels bij de tafeltennisclubs.

Tips en trucs

De NTTB heeft voor bedrijven ook een ‘menukaart bedrijfstafeltennis‘ samen gesteld. Hierin staan handige tips en trucs om tafeltennis nog leuker te maken. Bedrijven die met tafeltennis willen starten krijgen een scala aan mogelijkheden om dit samen met de NTTB te implementeren.

NTTB community

De bond biedt bedrijven die aan de slag willen met ‘bewegen op de werkvloer’, vele soorten tafels en hulpmiddelen aan. Daarnaast worden de bedrijven die meedoen uitgenodigd om toe te treden tot de community van de bond. Deze community is bedoeld om de relatie tussen de bedrijven onderling en met de NTTB vorm te geven.

