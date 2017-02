New Energy Tour 2017 wilde teveel geld van Rotterdam

De gemeente Rotterdam is geen onderdeel van de nieuwe wielerkoers New Energy Tour 2017. De koers start op 20 mei in Capelle aan den IJssel en finisht in Alblasserdam. Er kon geen akkoord over een financiële bijdrage worden bereikt. De Maasstad was vier jaar lang de gastheer van de World Ports Classic (WPC), maar dit jaar dus niet.

Een financiële bijdrage van 5.000 euro is voor deze soort evenementen gebruikelijk. M aar de organisatie wilde dit jaar veel meer geld zien. Daar is Rotterdam niet op in gegaan.

New Energy Tour wilde meer geld

“Voor de New Energy Tour is een fors bedrag aan de gemeente gevraagd. Veel meer dan de gebruikelijke 5.000 euro die Rotterdam voor fietsevenementen wil neer tellen”, zo stelt sportwethouder Adriaan Visser. Hij verwacht dat het evenement ook niet tot meer beweging of sportdeelname van de Rotterdammers zal leiden.

Fietsbeurs voor Rotterdammers

De rit voert langs elf gemeenten en langs het hele parcours zullen festiviteiten worden gehouden. “Over de side events die de organisatie naast de koers voorstelde, zoals een fietsbeurs voor alle Rotterdammers, waren wij enthousiast”, stelt Visser. Wij hebben de organisatoren daarom aangegeven dat zij daarvoor een financiële bijdrage van 5.000 euro tegemoet zouden kunnen zien.”

Te weinig publiek

Peter Schuiten van de organisatie erkent de kritiek dat de koers tussen Rotterdam en Antwerpen te weinig publiek trok. “Daarom houden we nu de Dag van de Fiets erbij, om dit jaar dus extra toeschouwers en bezoekers te trekken.’’ Hij bestrijdt dat de wielerkoers te weinig media-aandacht had.

Route op 22 februari bekend

De organisatie van de New Enery Tour maakt op 22 februari bekend hoe het parcours er uit zal gaan zien. Na de start varen de renners waarschijnlijk over van Capelle aan den IJssel naar Ridderkerk. Daarna gaat het onder meer over IJsselmonde, Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard naar de finish in Alblasserdam.

Volg je ook @Allesportzaken?