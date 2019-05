Traditionele sportwinkelier verliest van de nieuwkomer

Nederlanders sporten vaker dan ooit en geven daar meer geld aan uit. Maar de traditionele sportwinkelier profiteert daar nauwelijks van. “Mensen vinden het prima om te joggen in een sportbroek van Lidl.”

“Een vrouw die aan yoga doet draagt een katoenen shirt, zegt Dave Quadvlieg bij InRetail. “Veel klanten vinden het prima om te joggen in een sportbroek van Lidl van minder dan een tientje.”

Groei bestedingen

“De traditionele sportwinkelier heeft te weinig aandacht voor dit soort sporters”, zegt Quadvlieg. “Daarom profiteren deze winkels nauwelijks van de omzettoename van de afgelopen jaren. De totale bestedingen groeiden in de branche tussen 2016 en 2019 met 341 miljoen euro oftewel 27%.

Steeds meer Nederlanders sporten maar zij kochten minder vaak iets bij Perry Sport of Intersport dan drie jaar geleden. Het waren vooral de merkzaken, online verkopers en relatieve nieuwkomers die profiteerden.

Decathlon

Winkels die volledig gewijd zijn aan artikelen van Nike of Adidas doen het goed. Maar vooral de grote groei van de relatieve nieuwkomer Decathlon is opmerkelijk. Quadvlieg: “Decathlon heeft vooral eigen merken in de winkel. Kennelijk hechten veel consumenten minder aan merken dan wij dachten.”

Veel klanten kiezen dus niet voor merkkleding. Dat komt volgens de expert ook omdat mensen een sport eerst willen proberen voordat zij er geld in steken.

Een ander probleem is dat winkeliers zich blind staren op voetbal omdat veel Nederlanders lid zijn van een voetbalclub. “Maar de verdiensten zitten vooral in artikelen voor fitness, hardlopen en wandelen. Het is alleen lastiger te zeggen hoeveel mensen dat precies doen omdat niet iedereen lid is van een wandelclub.”

Lage prijzen

Het heeft volgens Quadvlieg geen zin om te proberen met lage prijzen klanten de zaak in te trekken. “Dat verlies je namelijk altijd van de online-spelers. Een sportwinkelier moet zich meer verdiepen in zijn klant.”

“Het kan zijn dat een klant met nieuwe hardloopschoenen twee keer per week tien kilometer gaat lopen. Die schoenen zijn dan over een half jaar wel versleten. Maak daar een notitie van en neem tegen die tijd even contact op.”

Breng sporters bij elkaar

“Laat de leden van de plaatselijke volleybalvereniging ’s avonds in de winkel schoenen aanpassen. Wellicht dat ze dan ook nog een shirt of een ander artikel erbij kopen”, zegt Quadvlieg. Hij denkt dat sportzaken de sporters bij elkaar kunnen brengen.

“Nederlanders beoefenen steeds meer individuele sporten maar wel vaak in groepjes. De winkel kan het startpunt zijn voor een avondje hardlopen of van yogalessen.”

Sportkleding op afroep

Waarom alleen sportartikelen verkopen als de klant ze misschien liever wil huren? Denk bijvoorbeeld aan een hockeystick abonnement voor opgroeiende kinderen. “Maar ook het verhuren van kleding is een optie. In New York kun je als sporter al via een app een outfit huren. Die heb je dan binnen twee uur binnen. En na het sporten lever je de vieze kleding weer in bij een inleverpunt.”

